Demet Ozdemir come Can Yaman, l’attrice potrebbe essere protagonista di una serie Mediaset Stando alle indiscrezioni, l’attrice turca Demet Ozdemir, nota al pubblico italiano per il suo ruolo nella fiction Daydreamer insieme a Can Yaman, sarebbe in lizza per il ruolo in una nuova fiction firmata Mediaset.

A cura di Elisabetta Murina

Le star turche stanno lentamente prendendo spazio nel mondo delle fiction italiane. Primo fra tutti l'attore Can Yaman, che è diventato uno dei volti più amati in Italia dopo il suo ruolo in Daydreamer (Le ali del sogno) e che ora è pronto a recitare anche nella serie El Turco, prodotta da Disney+ e anche in un'altra produzione italiana, Viola come il mare. Una sua collega sul set, Demet Ozdemir, sembra determinata a seguire il suo percorso.

Demet Ozdemir "sulle orme" di Can Yaman

La giovane attrice turca è stata una delle protagoniste della telenovela di successo in onda su Canal5 con quasi 200 puntate. Ha interpretato il ruolo di Sanem Aydın, condividendo il set con Can Yaman. Stando alle indiscrezioni del settimanale Nuovo Tv, Demet Ozdemir potrebbe tornare di nuovo sul piccolo schermo come protagonista di una nuova serie firmata Mediaset. Starebbe lavorando e perfezionando il suo italiano con lunghe sessioni di studio e sarebbe in attesa, insieme ad altri attrici, di sostenere il provino per la parte. Ancora top secret la natura del progetto e la diretta interessata, almeno per il momento, non ha voluto far trapelare alcuna informazione.

La carriera di Demet Ozdemir

Demet Ozdemir è nata in Turchia nel 1992. Prima ballerina, ha poi iniziato una carriera nel mondo della recitazione. Tra il 2016 e il 2017 ha interpretato il ruolo di Lala nella commedia romantica di Fox, successivamente è arrivata in Italia e ha recitato con Can Yaman (con il quale si vociferava avesse anche un flirt, mai confermato) nella serie Daydreamer, dove ha interpretato una delle protagoniste. Di recente poi è approdata anche su Netflix con il film Tattiche D'amore.