Mediaset non rinuncia a Sabrina Ferilli, la fiction A testa alta potrebbe tornare con la seconda stagione

La serie tv A testa alta con Sabrina Ferilli potrebbe tornare su Canale5. Emerge l'ipotesi della seconda stagione. Secondo quanto apprende Fanpage.it da fonti vicine a Mediaset, si starebbe ragionando sulla possibilità di riportare in TV le vicende della preside Virginia Terzi. È comprensibile che l'azienda non voglia lasciarsi sfuggire una serie che nella prima stagione ha ottenuto uno straordinario successo.

Inizialmente la fiction A testa alta era stata pensata come un progetto autoconclusivo in tre puntate. Alla luce della stima che Mediaset nutre nei confronti di una grande professionista come Sabrina Ferilli, si stava già pensando a una nuova serie con l'attrice nei panni della protagonista. Secondo quanto ci risulta, però, i piani starebbero cambiando. Si starebbe valutando di continuare a raccontare l'universo della Preside Terzi. Potrebbero arrivare, dunque, nuovi episodi.

A testa alta 2, ipotesi seconda stagione

Il successo ottenuto dalla serie A testa alta è impossibile da ignorare. La prima stagione della fiction, andata in onda dal 7 al 21 gennaio, è stata premiata da ottimi ascolti. Dati che Mediaset non vedeva da un po' e che hanno evidenziato una crescita di puntata in puntata. Eccoli di seguito:

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Prima puntata in onda il 7 gennaio: 4.035.000 spettatori, 25.2% di share;

Seconda puntata in onda il 14 gennaio: 3.921.000 spettatori con il 25.6% di share;

Terza puntata in onda il 21 gennaio: 4.034.000 spettatori con il 28.2% di share.

La serie A testa alta, dunque, è partita dal 25.2% di share ed è salita al 28.2% di share. Con questi numeri non sorprende che si stia valutando la possibilità di fare la seconda stagione. Non resta che attendere le prossime settimane per un'eventuale conferma ufficiale e per comprendere quale direzione prenderà la trama. Di sicuro Mediaset troverà la chiave giusta per continuare a raccontare il personaggio di Virginia Terzi.

Sabrina Ferilli potrebbe tornare nel ruolo della preside Virginia Terzi

Sabrina Ferilli è una delle attrici più amate dal pubblico italiano. Nel corso della sua lunga carriera si è spesso impegnata in fiction che trasmettono importanti messaggi sociali. Con il ruolo della preside Virginia Terzi ha innescato il dibattito sulla minaccia del revenge porn. La miniserie A testa alta è ispirata al caso di Tiziana Cantone e mette in scena gli effetti devastanti della gogna mediatica, quel meccanismo subdolo che sfrutta un fatto privato per distruggere l'immagine pubblica di una persona.

Accanto agli spunti di riflessione che la fiction ha suscitato, c'è stata anche la leggerezza dell'irresistibile tormentone "Scescilia" (il modo in cui Ferilli pronuncia il nome della sorella nella serie). Un dettaglio su cui gli spettatori si sono concentrati rendendolo virale. Ciò che è accaduto dopo era impossibile da prevedere. Se n'è parlato ovunque: dai fiumi di meme sui social all'imitazione di Sabrina Ferilli a Gialappa Show a cura di Valentina Barbieri. Il tormentone è sbarcato anche in Rai con Francesca Fagnani che, a Belve, ha chiesto a Giulia Michelini se fosse in grado di dire "Scescilia".

Ma come potrebbe essere la trama di A testa alta 2? Al momento è davvero prematuro parlarne. Tuttavia, gli spettatori ricorderanno che nell'ultima puntata Marco – interpretato da Raniero Monaco di Lapio – partiva per l'Africa dopo avere baciato teneramente Virginia. È plausibile che in eventuali nuove puntate si possa assistere al suo ritorno, ma al momento siamo nel campo delle ipotesi.