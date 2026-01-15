I “Scescilia” di Sabrina Ferilli come i “disciamo” di Giorgia Meloni: la cadenza romanesca dell’attrice fa impazzire il web

Sabrina Ferilli e il suo “Scescilia” diventano virali: la cadenza romana dell’attrice in A testa alta conquista i social e trasforma la fiction di Canale 5 in un fenomeno anche sugli smartphone.

Sabrina Ferilli con A testa alta è tornata di prepotenza nel dibattito pubblico, grazie agli ottimi ascolti della fiction. Canale 5, proprio grazie all'ultimo lavoro dell'attrice, sembra aver ritrovato nuova linfa nella serialità italiana. Uno dei motivi che hanno creato aspettative, attese, battage è stato inevitabilmente il second screen. La forza dei social network, dei reel e delle condivisioni di scene e sequenze che hanno messo in condizione Sabrina Ferilli di diventare meme e di espandere ulteriormente la fiction anche a chi non ha mai visto neanche una singola sequenza.

I "Scecilia" della Ferilli come i "disciamo" della Meloni

Parliamo ovviamente della cadenza romana di Sabrina Ferilli. Un po' come accaduto anche per Giorgia Meloni – c'è chi ha contato tutti i disciamo della conferenza di inizio anno coi giornalisti – anche Sabrina Ferilli ha la sua ‘frase di battaglia' ed è rivolta all'attrice Gioia Spaziani, che nella fiction interpreta sua sorella, Cecilia. Che però, nella pronuncia dell'attrice romana, diventa: Scescilia.

E così la pronuncia romanesca si trasforma nell'arma segreta di Canale 5. Ogni volta che Sabrina Ferilli chiama sua sorella con quella "S" che si allunga, si dilata, diventa quasi una carezza sonora, i social esplodono. Sì, per carità, magari a volte suona un po' ridicolo, un po' borisiano ma il fatto che gli utenti ritaglino la scena, la montino con musica epica, la trasformino in compilation, ecco, tutto questo ambaradan macina visualizzazioni. E consensi.

La fiction è un successo

Mediaset, che da anni insegue la ricetta magica per far funzionare la serialità italiana, forse l'ha trovata nel posto più improbabile: la cadenza di Trastevere di Sabrina Ferilli. Siamo certi che l'attrice saprà riderne di tutto questo, soprattutto in virtù di un successo granitico a una puntata dal termine: 4 milioni e 25.2% per la prima puntata, leggera crescita nella seconda in termini di concentrazione: 3.9 milioni e addirittura 25.6% di share. Sono grandi numeri.