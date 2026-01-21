Striscione a Roma per Sabrina Ferilli alla vigilia del finale di A testa alta: “Chi ti invidia si inchina”

Serie e Fiction
La notte prima della messa in onda dell’ultima puntata di A testa alta, è comparso uno striscione sul Colosseo, a Roma, per Sabrina Ferilli. “L’Italia ti guarda, Roma te consacra, chi te invidia s’inchina”, la dedica per l’attrice.
Alla vigilia della terza e ultima puntata di A testa alta, in onda stasera mercoledì 21 gennaio 2026 in prima serata su Canale5, alcuni fan della fiction e di Sabrina Ferilli hanno deciso di omaggiare l'attrice con uno striscione esposto fuori al Colosseo, a Roma. "A testa alta Sabrina. L'Italia ti guarda, Roma te consacra, chi te invidia s'inchina" recita la dedica comparsa sul monumento nella notte, finita virale sui social. Anche l'attrice ha condiviso l'immagine sul suo profilo Instagram, tra le stories.

La fiction che vede protagonista la Ferilli nei panni della preside Virginia Terzi la cui vita viene stravolta dalla diffusione non consensuale di un suo video privato, ha conquistato critica e pubblico (che l'ha premiata in termini di ascolti tv, ogni mercoledì sera) e gran parte del successo si deve alla performance dell'attrice che ha saputo portare in tv non solo un dramma personale legato alla trama, ma anche una riflessione sulle dinamiche dei social network e sulle conseguenze della gogna mediatica nella vita reale. La serie tocca il tema del revenge porn, argomento estremamente attuale e raramente affrontato nella serialità televisiva italiana. Altro elemento che ha reso A testa alta popolare è la viralità di alcuni momenti della serie: alcune espressioni pronunciate da Sabrina Ferilli, come il nome ‘Cecilia‘ accentuato dalla sua cadenza romana (e diventato "Scescilia"), sono diventate meme, clip e contenuti finiti virali sui social con cui anche la protagonista scherza. Tra le stories ha infatti condiviso un video promo della puntata: "Virginia sta messa così", le parole.

Stasera è in programma il finale di stagione di A testa alta – Il coraggio di una donna: stando alle anticipazioni della trama, Virginia sarà arrestata e anche sua sorella Cecilia finirà sotto indagine. I loro segreti verranno a galla nell'ultima puntata della fiction e sconvolgeranno le carte in tavola.

