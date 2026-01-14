A testa alta con Sabrina Ferilli non racconta una storia vera: a quali fatti di cronaca si ispira la trama

A testa alta – Il coraggio di una donna è la fiction di Canale 5 con Sabrina Ferilli protagonista nei panni di Virginia Terzi, una preside travolta dalla macchina del fango dopo che un suo video intimo viene diffuso senza il suo consenso. Seppure la serie non racconti una storia vera, affonda le sue radici nella società contemporanea ispirandosi a temi di attualità. Uno dei più forti è quello del revenge porn, come spiegato anche dall'attrice e showgirl in una recente intervista. Sono tanti i casi che hanno segnato la storia della cronaca italiana legati a persone vittime della diffusione non consensuale di materiale intimo che, in alcuni casi, può avere conseguenze fatali.

La fiction, in onda stasera in prima serata su Canale5, mostra come il revenge porn non sia soltanto una violazione della privacy, ma una forma di violenza psicologica che colpisce la vittima che tende a isolarsi, che potrebbe mettere in discussione la sua reputazione, le relazioni personali e anche il futuro professionale. E sono tanti i casi di cronaca italiana che mostrano le conseguenze di cosa può accadere a chi viene colpito. Sabrina Ferilli in un'intervista rilasciata a tal proposito a Tv Sorrisi e Canzoni, ha fatto l'esempio di Tiziana Cantone, suicida a 31 anni, nel 2016, perché vittima del web dopo che suoi filmati hard, privati, finirono in rete.

"Il revenge porn ha esiti fatali soprattutto quando colpisce persone giovani, non strutturate, che non riescono a trovare la forza per reagire. Bisognerebbe inserire nei programmi scolastici lezioni per spiegare i social, come usarli, come difendersi e pure come rispettare un sano distacco", ha dichiarato l'attrice in merito all'argomento. Sabrina Ferilli ha spiegato che la serie in questione "chiude una trilogia", iniziata con L'amore strappato del 2019, che narra i fatti di un clamoroso errore giudiziario, e proseguita con Svegliati amore mio, del 2021, la cui trama è legata alle polveri sottili di un'acciaieria e le conseguenze sulla salute delle persone.