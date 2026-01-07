A testa alta, il coraggio di una donna con Sabrina Ferilli: la trama, il cast e quante puntate sono

Stasera, mercoledì 7 gennaio, in onda la prima puntata della miniserie A testa alta – Il coraggio di una donna con Sabrina Ferilli. La trama non è una storia vera, ma riporta molti elementi legati all’attualità. Nel cast anche Raniero Monaco di Lapio e Francesco Petit.

A testa alta – Il coraggio di una donna con Sabrina Ferilli

Stasera va in onda la prima puntata della fiction A testa alta – Il coraggio di una donna con Sabrina Ferilli. La trama della miniserie in tre puntate racconta il calvario di Virginia Terzi, una preside travolta dalla macchina del fango dopo che un suo video intimo è stato diffuso senza consenso. Dopo il trauma iniziale, Virginia decide di rialzarsi e con l'aiuto della sorella Cecilia, ispettrice di polizia, indaga su chi sta tentando di distruggerla. A testa alta non è una storia vera. Il regista Giacomo Martelli, tuttavia, ha spiegato che la vicenda di Virginia è purtroppo attuale: "È un racconto di estrema attualità costruito su video ricatti, Revenge porn, commenti sui social e deepfake". Nel cast anche Francesco Petit nel ruolo di Rocco Terzi, Raniero Monaco di Lapio nel ruolo di Marco Colaianni e Gioia Spaziani nei panni di Cecilia Terzi.

Anticipazioni della prima puntata del 7 gennaio

Le anticipazioni della prima puntata della fiction A testa alta – Il coraggio di una donna in onda mercoledì 7 gennaio alle ore 21:50 su Canale5. Virginia Terzi è una stimata preside di un liceo. Ha finalmente ottenuto i fondi per costruire il centro giovanile "A testa alta". La sua è una serenità raggiunta con impegno e che condivide con la famiglia: il figlio Rocco, il marito Luigi, la sorella Cecilia e l'amica e vicepreside Giulia. Tutto precipita quando un video che la ritrae in auto con un amante viene diffuso senza il suo consenso. In poche ore diventa virale. Il figlio è scioccato, il marito la allontana da casa e la scuola chiede le sue dimissioni. Intanto, una giornalista svela l'identità dell'amante di Virginia.

La trama: la storia della fiction A testa alta

Sabrina Ferilli interpreta la preside Virginia Terzi

Virginia Terzi è la preside di un liceo alle porte di Roma. È anche l'ideatrice del progetto A testa alta, che si impegna a combattere la dipendenza digitale. La sua vita finisce nel caos quando viene diffuso un suo video intimo senza consenso. Scoppia uno scandalo mediatico e Virginia si ritrova a dovere affrontare gli insulti di perfetti sconosciuti, che si sentono in diritto di giudicarla. Dopo avere affrontato un momento di profonda crisi, la protagonista decide di rialzarsi. Può contare sull'amore del figlio Rocco. Quest'ultimo deve contemporaneamente gestire una situazione decisamente complicata. Vive il suo primo amore con Nina, ma la compagna di classe è intrappolata in una relazione tossica con Alex, il figlio del sindaco. Quando Virginia inizia a ricevere minacce, il professore di educazione fisica Marco Colaianni non avrà paura di esporsi per difenderla. Ma chi sta tormentando la preside? Chi tenta in tutti i modi di allontanarla dalla scuola e perché? Virginia cercherà di scoprirlo grazie all'aiuto della sorella Cecilia, che è un'ispettrice di polizia.

Il cast con Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli interpreta Virginia Terzi;

Francesco Petit interpreta Rocco Terzi;

Raniero Monaco di Lapio interpreta Marco Colaianni;

Gioia Spaziani interpreta Cecilia Terzi;

Lucia Balordi interpreta Nina;

Fabrizio Ferracane interpreta Luigi;

Andrea Pittorino interpreta Alex;

Maria Chiara Augenti interpreta Giulia;

Augusto Fornari interpreta il sindaco Morrone;

Ninni Bruschetta interpreta Bodoni;

Lorena Cacciatore interpreta Elena Bodoni.

Quante puntate sono e dove vederle in replica

Francesco Petit interpreta Rocco, figlio di Virginia

La fiction A testa alta – Il coraggio di una donna è una miniserie composta da tre puntate. Gli episodi, in diretta il mercoledì in prima serata su Canale5, saranno disponibili anche in diretta streaming e in replica sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Dove è stata girata la serie di Canale5

La serie A testa alta è stata girata nel Lazio. Diverse le location scelte. Alcune scene sono state girate a Roma, in particolare nei quartieri di Trastevere e Monteverde. Molte altre, invece, hanno sullo sfondo l'incantevole borgo di Anguillara Sabazia.