A testa alta 2 si farà, Sabrina Ferilli conferma il retroscena di Fanpage. Curcio: “La trama sul coraggio di una madre”

La seconda stagione della fiction A testa alta si farà. Come avevamo anticipato, Mediaset ha deciso di continuare a raccontare le vicende della preside Virginia Terzi. Lo sceneggiatore Mizio Curcio, intervistato da Fanpage.it, ha svelato: “Le riprese inizieranno il 21 settembre”.

A testa alta 2 si farà, in arrivo la seconda stagione

A testa alta 2 si farà. L'attrice Sabrina Ferilli ha confermato il retroscena diffuso da Fanpage.it. Lo scorso aprile, infatti, avevamo anticipato la richiesta di Mediaset di continuare a raccontare le vicende della preside Virginia Terzi. In queste ore si è tenuta la registrazione di Tu sì que vales. In quella sede l'attrice, in compagnia di Raniero Monaco Di Lapio, ha confermato che arriveranno presto nuove puntate. Fanpage.it, a seguito dell'ufficialità giunta in queste ore, ha contattato lo sceneggiatore Mizio Curcio, che ha fornito ulteriori dettagli: la trama e le riprese a settembre.

A testa alta 2, in arrivo la seconda stagione: le riprese a settembre

Mizio Curcio, in un'intervista rilasciata a Fanpage.it lo scorso gennaio, aveva spiegato che la serie A testa alta era stata concepita come un progetto autoconclusivo e che si stava già lavorando a una nuova fiction con Sabrina Ferilli. Lo abbiamo contattato per comprendere cosa è successo in questi mesi e come mai c'è stata un'inversione di rotta. Lo sceneggiatore ha spiegato che quel 28.2% di share del finale di stagione (4.034.000 spettatori) era un dato che non poteva essere ignorato:

C'è stata una grande richiesta per continuare a raccontare le avventure di Virginia Terzi. Ci siamo seduti a un tavolo con Sabrina Ferilli, ci abbiamo ragionato e abbiamo deciso di continuare. Quindi sì, lo confermo, faremo la seconda stagione di A testa alta. Le riprese inizieranno dopo l'estate, precisamente il 21 settembre.

Nella decisione di rinnovare il progetto, dunque, è stato determinante l'interesse con il quale il pubblico ha accolto la serie ispirata al caso di Tiziana Cantone. Secondo quanto risulta a Fanpage.it, Mediaset ha voluto fortemente il ritorno di Virginia Terzi. Dopo lo straordinario successo negli ascolti era impensabile lasciare andare questa fiction, che da una parte ha suscitato importanti riflessioni sul tema del revenge porn, dall'altra ha dato vita a irresistibili tormentoni come "Scescilia", il modo in cui Sabrina Ferilli pronunciava il nome della sorella nella serie.

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Anticipazioni della trama della fiction di Canale 5 con Sabrina Ferilli

"Quanto alla trama c'erano delle strade ancora aperte e abbiamo deciso di percorrerle": ha fatto sapere Mizio Curcio a Fanpage.it. Se nella prima stagione abbiamo esplorato il ruolo di preside di Virginia Terzi e la sua immagine pubblica, nella seconda stagione la trama sarà incentrata sul suo ruolo di madre. Il conflitto principale sarà legato al rapporto con il figlio Rocco, interpretato dall'attore Francesco Petit. Mizio Curcio ha dichiarato che, di conseguenza, cambierà anche lievemente il titolo della serie: "Una bella anticipazione che posso darti è che se la prima stagione si intitolava A testa alta – Il coraggio di una donna, la seconda si intitolerà A testa alta – Il coraggio di una madre. Ci saranno grandi colpi di scena". Anche Raniero Monaco Di Lapio ha annunciato il suo ritorno nella fiction di Canale5. Dunque, tornerà il professore di educazione fisica Marco Colaianni, che nella prima stagione partiva per l'Africa dopo avere baciato teneramente Virginia. Non resta che attendere la messa in onda della seconda stagione per scoprire se il suo ritorno porterà al concretizzarsi di un'intensa storia d'amore con Virginia.