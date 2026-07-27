Anticipazioni Temptation 27 luglio: Lory si rifiuta di seguire Sabrina in bagno, spuntano video al concerto di Emma

Tripletta per Temptation Island 2026 a partire da stasera. Tre puntate per il finale di stagione: lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 luglio in prima serata su Canale 5. Al centro della scena c’è un nuovo video con Sabrina di fronte il tentatore Lory (all’anagrafe Lorenzo Ferrari), che si rifiuta di seguirla in bagno, dove “non ci sono le telecamere”. Intanto spuntano video di lei da sola al concerto di Emma a Catania. Ecco le anticipazioni e le storie del primo serale.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tripletta per Temptation Island 2026 a partire da stasera. Tre puntate per il finale di stagione: lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 luglio in prima serata su Canale 5. Al centro della scena c'è Sabrina con il tentatore Lory (all'anagrafe Lorenzo Ferrari), che si rifiuta di seguirla in bagno, dove "non ci sono le telecamere". Questo e tanto altro nelle anticipazioni sulla puntata imminente.

Sabrina Soussi non ha vissuto una bella settimana, dopo la puntata di mercoledì scorso, ed è certo che le prossime ore non le garantiranno un ritorno differente sui social. Messa alla berlina dopo la richiesta esplicita di un bacio a Lory, alla quale è seguito un rifiuto, la ragazza non solo è stata convocata per l'ennesimo falò dal fidanzato Giovanni, ma si è beccata anche una violenta shit storm sui social. Non avrebbe restituito un'immagine di sé integra, sarebbe inciampata in un rifiuto e avrebbe fatto una brutta figura davanti a milioni di italiani, al netto di una disparità di trattamento con molti uomini di passate edizioni del medesimo programma. L'anticipazione in una clip su Instagram: c'è lei che rilancia e chiede a Lorenzo di andare in bagno, lontani dalle telecamere, e lui si rifiuta ulteriormente, evitando qualsiasi tipo di intimità con la ragazza. Oronzo dell'edizione 2018 si è complimentato con il tentatore per la reazione, Valentina Riccio (di quella 2025) ha lasciato un laconico "che tristezza" e Matteo Diamante ha commentato in modo incredulo e divertito.

Ci sarà modo per vedere quale sarà la reazione del fidanzato Giovanni, mentre Sabrina sui social compare da sola in qualche video preso da concerto di Emma Marrone a Catania, intenta a cantare tra la folla, mentre il compagno ha fatto diecimila euro in una serata con il famoso carrettino della discordia.

Leggi anche Chi è Martina Donati a Temptation Island 2026: la single che Diamante Crispino ha ringraziato prima del falò

Ma non saranno i soli a doversi affrontare davanti a un falò. Abbiamo lasciato anche Bernadette con un tablet in mano, mentre scopre cosa vuole dirle il fidanzato Diamante, fino a poco prima vicino alla single Martina. Riuscirà a capire davvero che la proposta di matrimonio è sincera e a credere ancora in un legame per la vita? Stando al video pubblicato sul profilo IG del programma, pare di sì, e le sue compagne sembrano essere altrettanto commosse nel vedere la sua reazione alle immagini che Filippo Bisciglia le proporrà.

Restano: Soraya e Cristian, Francesca e Danilo, Sara e Gabriele e Alessandra e Rosario. "Due storie riservano ancora dei risvolti inaspettati" riferiscono dalla produzione, che ha introdotto nuovamente Rosario nei video promo, lasciato in discesa in un falò al quale non ha voluto partecipare prima di finire la cena a base di salsicce sul barbecue. Con tutta l'ironia e le sottolineature del caso. Di sicuro, Soraya avrà il suo da fare con il tentatore Dimitri e dovrà rispondere di più di un'esternazione sul fidanzato Cristian, dal quale (alert spoiler) pare abbia scelto di separarsi, spingendolo, di fatto, tra le braccia della single Flavia.