Chi è Martina Donati a Temptation Island 2026: la single che Diamante Crispino ha ringraziato prima del falò

Martina Donati è la single che si è avvicinata a Diamante Crispino a Temptation Island 2026: 21 anni di Osimo, nelle Marche, nella vita lavora come barista e tifa per la Juventus. Grazie al loro avvicinamento, il napoletano riesce a togliersi tutti i dubbi nei confronti della fidanzata Bernadette, a cui farà la proposta nella puntata del 27 luglio.

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Martina Donati è la single che è riuscita a instaurare un legame con Diamante Crispino, fidanzato di Bernadette Cinquegrana a Temptation Island 2026: 21 anni di Osimo, nelle Marche, lavora come barista. Il loro è stato un percorso sui generis: nessun approccio fisico particolarmente spinto, nessun bacio, solo un'intesa mentale e umana che ha saputo arrivare dritta al cuore degli spettatori. Crispino, infatti, essendosi fidanzato molto giovane con la sua compagna, aveva il desiderio di sperimentare nuove esperienze prima di decidere di fare il grande passo. La conoscenza con Martina si è rivelata decisiva in questo: ha scoperto in lei una persona capace di comprenderlo e ascoltarlo, ma nulla che gli facesse mettere in dubbio il sentimento enorme che prova verso Bernadette.

La vita di Martina Donati: ha 21 anni e lavora come barista

Martina Pioli non corrisponde all'archetipo della "tentatrice perfetta". Si pone come una ragazza semplice, nel programma così come sui social: ha 21 anni, viene da Osimo, un paese nelle Marche, precisamente in provincia di Ancona. Lavora come barista nelle discoteche di Civitanova Marche e tifa per la Juventus. Proprio questa sua passione calcistica è stata uno dei punti di contatto con Diamante, che è un grande tifoso del Napoli, nonché ex portiere in forza alla squadra partenopea durante la gestione di Rafa Benitez. Su Instagram si presenta con un profilo curato, ma simile a quello di qualunque altre ragazza della sua età. Numero di followers destinato a salire e nessuna attenzione particolare all'estetica impeccabile: Donati ama condividere momenti di vita quotidiana, viaggi e anche di lavoro.

Martina Donati di Temptation Island mentre lavora come barista

Nella sua bio di Instagram si legge: "Sono sempre in ritardo e mi dimentico di rispondere ai messaggi", e ancora: "Faccio bere le persone". Spazio anche a post più personali, come quello pubblicato nel 2022 in occasione della scomparsa di sua nonna, a cui Martina era molto legata, tanto da definirla una "seconda mamma". La ragazza ha un rapporto molto stretto anche con il resto della sua famiglia, in particolare con sua madre, alla quale di tanto in tanto dedica post affettuosi.

Il percorso con Diamante Crispino a Temptation Island 2026

Nel corso della puntata del 22 luglio, gli spettatori hanno scoperto che Diamante si era avvicinato fin dai primi giorni di permanenza nel villaggio dei fidanzati alla tentatrice Martina. Nonostante le uscite in spiaggia, i momenti di divertimento e le confidenze condivise con la single, però, Diamante si è reso conto che la distanza da Bernadette non faceva altro che aumentare la mancanza della fidanzata: "Sedici anni di relazione sono tanti, ma quando poi mi approccio a un'altra ragazza non riesco, mi manca troppo. Non c'è paragone", ha detto poco prima di arrivare alla decisione più importante della sua vita.

Martina e Diamante insieme a Temptation Island 2026

Diamante ha infatti scelto di chiedere un intervento straordinario alla produzione: anziché affrontare un classico falò di confronto con Filippo Bisciglia, ha espresso la volontà di presentarsi direttamente nel villaggio delle fidanzate con un mazzo di rose rosse per chiederle ufficialmente di sposarlo. La proposta di nozze e la risposta di Bernadette saranno al centro della puntata di lunedì 27 luglio.