Chi sono Bernadette Cinquegrana e Diamante Crispino a Temptation Island: età, lavoro e profili Instagram

Bernadette Cinquegrana e Diamante Crispino stanno insieme da sedici anni. Lei lavora nel settore dell’estetica e dei profumi, mentre lui è un portiere professionista. È stata lei a chiamare il programma per dare uno scossone alla loro relazione.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Bernadette Cinquegrana e Diamante Crispino sono una delle coppie di Temptation Island 2026. I due hanno una relazione che va avanti da sedici anni, ma è lei a scrivere al programma perché pensa sia arrivato il momento di dare un punto di svolta alla loro relazione, cosa che non sembra vedere d'accordo il suo compagno, che tergiversa.

Chi sono Bernadette e Diamante, coppia di Temptation Island

Entrambi napoletani, Bernadette Cinquegrana e Damiano Crispino hanno rispettivamente, 30 e 31 anni. Come si evince spulciando il suo profilo, che è @bernadettecinquegrana, seguito da oltre 5mila followers, lei si occupa di profumi e cosmetica, mentre lui ha una carriera sportiva degna di nota. È portiere professionista, ed è cresciuto nella Primavera del Napoli, giocando nella squadra ufficiale quando come allenatore c'era Rafa Benitez; negli anni successivi ha poi proseguito la sua carriera sportiva tra Lega Pro e Serie D. Il suo profilo Instagram @crispo94, è seguito da 4mila followers.

La lunga storia d’amore e il motivo per cui partecipano al programma

Come hanno raccontato nella clip di presentazione al programma, Bernardette e Diamante stanno insieme da ben sedici anni. Un tempo lunghissimo, considerando che si sono conosciuti da adolescenti e che, ancora oggi, continuano a stare insieme, condividendo la passione per i viaggi e i momenti più importanti delle rispettive vite. La loro relazione però ha bisogno di una svolta: "Nonostante io gli chieda di sposarmi, lui mi risponde che non è pronto" dice Bernadette, che aggiunge: "Non mi dà spiegazioni e non mi fa nemmeno una promessa per il futuro". La speranza è che lui possa compiere questo passo dopo la sua partecipazione a Temptation e, in effetti, è lui stesso a confermarlo, dicendo: "Vorrei trovare una risposta dentro di me e capire perché non riesco a dare a Bernadette quello che lei vorrebbe".

Il percorso a Temptation Island

Della loro coppia non si è ancora parlato nelle puntate finora in onda del reality dei sentimenti. Ma visti i presupposti del loro racconto, sarà interessante vedere come entrambi si comporteranno all'interno dei rispettivi villaggi.