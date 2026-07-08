Chi sono Bernadette Cinquegrana e Diamante Crispino a Temptation Island: età, lavoro e profili Instagram
Bernadette Cinquegrana e Diamante Crispino sono una delle coppie di Temptation Island 2026. I due hanno una relazione che va avanti da sedici anni, ma è lei a scrivere al programma perché pensa sia arrivato il momento di dare un punto di svolta alla loro relazione, cosa che non sembra vedere d'accordo il suo compagno, che tergiversa.
Chi sono Bernadette e Diamante, coppia di Temptation Island
Entrambi napoletani, Bernadette Cinquegrana e Damiano Crispino hanno rispettivamente, 30 e 31 anni. Come si evince spulciando il suo profilo, che è @bernadettecinquegrana, seguito da oltre 5mila followers, lei si occupa di profumi e cosmetica, mentre lui ha una carriera sportiva degna di nota. È portiere professionista, ed è cresciuto nella Primavera del Napoli, giocando nella squadra ufficiale quando come allenatore c'era Rafa Benitez; negli anni successivi ha poi proseguito la sua carriera sportiva tra Lega Pro e Serie D. Il suo profilo Instagram @crispo94, è seguito da 4mila followers.
La lunga storia d’amore e il motivo per cui partecipano al programma
Come hanno raccontato nella clip di presentazione al programma, Bernardette e Diamante stanno insieme da ben sedici anni. Un tempo lunghissimo, considerando che si sono conosciuti da adolescenti e che, ancora oggi, continuano a stare insieme, condividendo la passione per i viaggi e i momenti più importanti delle rispettive vite. La loro relazione però ha bisogno di una svolta: "Nonostante io gli chieda di sposarmi, lui mi risponde che non è pronto" dice Bernadette, che aggiunge: "Non mi dà spiegazioni e non mi fa nemmeno una promessa per il futuro". La speranza è che lui possa compiere questo passo dopo la sua partecipazione a Temptation e, in effetti, è lui stesso a confermarlo, dicendo: "Vorrei trovare una risposta dentro di me e capire perché non riesco a dare a Bernadette quello che lei vorrebbe".
Il percorso a Temptation Island
Della loro coppia non si è ancora parlato nelle puntate finora in onda del reality dei sentimenti. Ma visti i presupposti del loro racconto, sarà interessante vedere come entrambi si comporteranno all'interno dei rispettivi villaggi.