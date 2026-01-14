Serie e Fiction
A testa alta, anticipazioni terza puntata del 21 gennaio: Virginia verrà arrestata, Cecilia nasconde dei segreti

Le anticipazioni della terza e ultima puntata di A testa alta – Il coraggio di una donna in onda mercoledì 21 gennaio alle ore 21:50 su Canale5. Nella trama della fiction con Sabrina Ferilli e Raniero Monaco di Lapio, dopo l’arresto per Virginia anche sua sorella Cecilia verrà tenuta d’occhio.
A cura di Ilaria Costabile
Le anticipazioni della terza e ultima puntata di A testa alta – Il coraggio di una donna in onda mercoledì 21 gennaio alle ore 21:50 su Canale5. Nella trama dell'ultimo episodio della fiction con Sabrina Ferilli e Raniero Monaco di Lapio, non mancheranno colpi di scena. Virginia sarà nei guai dopo che scatterà l'arresto nei suoi confronti, ma sua sorella Cecilia nasconde qualcosa e anche lei verrà messa sotto osservazione. L'appuntamento con la terza puntata della miniserie A testa alta è mercoledì 21 gennaio. Di seguito le anticipazioni dettagliate. Attenzione spoiler.

A testa alta, anticipazioni terza puntata del 21 gennaio

Nell'ultima puntata della miniserie con protagonista Sabrina Ferilli, la vita di Virginia sarà messa a dura prova. Dopo l'omicidio di Ivan, la preside viene arrestata perché ritenuta colpevole di quanto è accaduto. Un'accusa che pesa, ancora di più, sulla sua carriera e sulla sua stabilità emotiva. Inizierà per lei un periodo terribile, consapevole del fatto che qualcuno sta cercando di incastrarla, cerca di dire a gran voce la sua verità, sostenendo che qualcuno ha orchestrato tutto con l'intento di distruggere la sua vita privata e professionale. Virginia proverà a dimostrare la sua innocenza in tutti i modi, gridando a gran voce di non aver commesso alcun omicidio.

La sorella di Virginia nasconde dei segreti

Nel frattempo, dopo l'omicidio è stata aperta un'indagine e gli inquirenti guidati dal PM Gaudenzi, considerando anche il revenge porn subito da Virginia, iniziano a vagliare l'ipotesi che potrebbe dire il vero e, quindi, non aver fatto del male a Ivan. Per questa ragione, infatti, le indagini ricadranno anche su Cecilia, la sorella di Virginia. È ormai chiaro che nasconda dei segreti, che verranno a galla proprio nell'ultima puntata della fiction e che potrebbero sconvolgere le carte in tavola.

Serie Tv e Fiction
Serie e Fiction
