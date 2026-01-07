Serie e Fiction
A testa alta, anticipazioni seconda puntata del 14 gennaio: Marco rischia la vita, una donna medita vendetta

Le anticipazioni della seconda puntata di A testa alta – Il coraggio di una donna in onda mercoledì 14 gennaio alle ore 21:50 su Canale5. Nella trama della fiction con Sabrina Ferilli e Raniero Monaco di Lapio, una donna misteriosa vorrà vendicarsi, mentre Marco rischia la vita. La verità potrebbe avere un caro prezzo da pagare.
A cura di Daniela Seclì
A testa alta, anticipazioni seconda puntata del 14 gennaio
A testa alta, anticipazioni seconda puntata del 14 gennaio

Le anticipazioni della seconda puntata di A testa alta – Il coraggio di una donna in onda mercoledì 14 gennaio alle ore 21:50 su Canale5. Nella trama del nuovo episodio con Sabrina Ferilli e Raniero Monaco di Lapio, è ormai chiaro che qualcuno mira a distruggere Virginia. Aumentano le minacce, gli insulti e una vera e propria persecuzione nei confronti della preside. La verità è ormai vicina, ma quando l'identità di chi ha realizzato il video oggetto dello scandalo verrà a galla, potrebbero essere in tanti ad avere un prezzo salato da pagare. L'appuntamento con la seconda puntata della miniserie A testa alta è mercoledì 14 gennaio. Di seguito le anticipazioni dettagliate. Attenzione spoiler.

A testa alta, anticipazioni seconda puntata del 14 gennaio

Cosa succederà nei nuovi episodi della miniserie di Canale5
Cosa succederà nei nuovi episodi della miniserie di Canale5

Le anticipazioni della seconda puntata di A testa alta in onda mercoledì 14 gennaio. Virginia Terzi ha ormai compreso che la diffusione del video era mirata a distruggerla. Tra minacce e atti persecutori, c'è chi sta facendo di tutto per costringerla ad abbandonare il suo ruolo di preside. Ma chi è ossessionato da lei a tal punto da tentare in tutti i modi di sabotarla? E quando la verità sembra ormai a un passo dall'essere svelata, comparirà una donna misteriosa, che potrebbe essere la chiave del mistero.

Marco mette a repentaglio la sua vita

La trama della fiction con Raniero Monaco di Lapio
La trama della fiction con Raniero Monaco di Lapio

Dal nulla compare una donna misteriosa che ha sete di vendetta per un torto subito. È stata lei ad avere architettato la campagna d'odio contro Virginia Terzi? Intanto, sta per venire alla luce la vera identità di chi ha realizzato il video dello scandalo, ma quando il quadro si fa chiaro e ci si avvicina pericolosamente alla verità, appare evidente che a pagare saranno tutti. Marco metterà a serio rischio la sua vita, mentre Virginia dovrà fare i conti con una nuova minaccia. L'incubo non è ancora finito.

Serie Tv e Fiction
Serie e Fiction
