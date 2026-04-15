Mare Fuori 6 cambia programmazione, la serie in prima serata su Rai2 dal 29 aprile

Dopo il consueto passaggio su RaiPlay, la sesta stagione di Mare Fuori è pronta ad arrivare anche in chiaro su Rai2, ma in una data diversa da quella prevista inizialmente per la messa in onda. La serie, infatti, arriverà il 29 aprile in prima serata.

Quando arriva Mare Fuori 6 su Rai2

Un cambio di programmazione ripensato dalla Rai, perché la fiction abbia la migliore visibilità. La sesta stagione è arrivata su RaiPlay ormai lo scorso marzo, in due tranche, dal 4 marzo i primi sei episodi, mentre a partire dell'11 marzo sulla piattaforma streaming della tv pubblica è stata resa disponibile l'intero sesto capitolo. Le puntate, quindi, arriveranno su Rai2, come avvenuto anche per le stagioni precedenti, a partire dal 29 aprile e andranno avanti fino al 3 giugno 2026. Un totale di sei appuntamenti al mercoledì sera che il pubblico potrà recuperare, sebbene la fruizione in streaming sia stata particolarmente funzionale soprattutto per le fasce più giovani che, di fatto, fruiscono degli appuntamenti televisivi in modo differente. Già con le precedenti stagioni era accaduto che la percentuale di visualizzazioni degli episodi su RaiPlay fosse decisamente alta, tanto da confermare il metodo adottato finora dell'anteprima online e poi dell'arrivo in chiaro.

La trama della sesta stagione

I nuovi episodi raccontano l'evoluzione della storia di Rosa Ricci, interpretata da Maria Esposito, anche in questa stagione indiscussa protagonista della serie, circondata da altri personaggi storici del cast che non hanno abbandonato la fiction come il comandante, Carmine Recano, o Beppe, l'educatore che ha il volto di Vincenzo Ferrera. I nuovi ingressi nell'IPM modificheranno anche l'equilibrio dei giovani detenuti. L'arrivo di tre sorelle, di cui almeno due assetate di potere, alimenterà dinamiche e storie segnate dal crimine, ma anche dalla possibilità di invertire la rotta. Tra i nuovi ingressi anche una ragazza di buona famiglia che ha commesso un errore imperdonabile e una giovane detenuta straniera dal passato misterioso.