Alessia Marcuzzi, la rivincita dei capelli crespi: nell’estate 2022 lascia la chioma selvaggia Con l’arrivo dell’estate Alessia Marcuzzi punta tutto sullo stile sauvage e lo ha dimostrato sui social. Ecco le foto in cui ha posato con fierezza con i suoi adorabili capelli crespi.

A cura di Valeria Paglionico

Alessia Marcuzzi ha dato il via alla sua estate ormai da diverse settimane e sui social documenta tutte le giornate passate tra mare, relax, uscite con le persone care e qualche cerimonia, dalla comunione di Mia al matrimonio di una coppia di amici. Certo, è tornata a Milano per annunciare il ritorno in tv a partire dalla prossima stagione, ma a parte questo breve impegno professionale (con tanto di look total white) si sta dedicando al totale riposo. Quale migliore occasione di questa per dire addio a piastra e phon? La conduttrice si è "presa una pausa" dal parrucchiere e durante la bella stagione sta puntando solo su dei look naturali, dando prova di andare super orgogliosa dei suoi capelli crespi: ecco le foto senza filtri e senza artifici.

I capelli naturali di Alessia Marcuzzi

Al motto di "Buona giornata capelli crespi di tutto il mondo, vi penso", Alessia Marcuzzi sui social ha voluto rivendicare la bellezza delle chiome sauvage. Per l'estate ha deciso di lasciare a casa arricciacapelli, piastre e phon, preferendo rimanere "al naturale". Certo, è riuscita lo stesso a mettere in risalto il nuovo colore castano, ma è chiaro che la differenza rispetto a quando è sul palco è evidente. Nonostante l'effetto spettinato delle sue onde, però, la conduttrice è assolutamente adorabile, a prova del fatto che si piace così com'è, senza aver bisogno di artifici o filtri. A 49 anni non è forse un'icona di bellezza e una paladina di body positivity?

Alessia Marcuzzi coi capelli al naturale

Alessia Marcuzzi in versione acqua e sapone

La chioma sauvage non è l'unico dettaglio "naturale" del look che Alessia Marcuzzi ha sfoggiato sui social: la conduttrice ha anche lasciato il viso acqua e sapone. Fatta eccezione per un tocco di rossetto sulla bocca, ha rinunciato ad eye-liner, ombretto e fondotinta, mettendo in mostra tutto il suo innato splendore. Ha inoltre posato in canotta e tanga sgambato, provocando i fan mentre invia un bacio in camera e tira il laccetto laterale degli slip. In quanti direbbero che la Marcuzzi il prossimo novembre compirà 50 anni? A giudicare dall'incredibile forma fisica che vanta, può tranquillamente fare concorrenza anche alle 20enni.