Alessia Marcuzzi dà il via alla sua estate in bianco: in vacanza con maxi dress ed espadrillas L’estate non è ancora arrivata ufficialmente ma, complici le temperature calde, Alessia Marcuzzi ha già sfoggiato un look che si rivelerà perfetto per la bella stagione. Maxi dress bianco, espadrillas e capelli al naturale: cosa c’è di più fresco di così?

A cura di Valeria Paglionico

È da quasi un anno che Alessia Marcuzzi si è presa una temporanea pausa dalla tv ma, nonostante ciò, continua a mantenere un contatto diretto con i fan sui social. Con foto e Stories documenta ogni dettaglio della sua quotidianità, dai traguardi professionali (come i due anni del brand di cosmetici che ha fondato) agli impegni familiari (come la comunione della figlia Mia). Nelle ultime ore ha approfittato delle recenti temperature calde per concedersi un weekend di vacanza. Sebbene non abbia rivelato la location scelta, ha sfoggiato un look fresco e trendy che si rivelerà perfetto per l'estate 2022.

Il look total white di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi si è lasciata immortalare sullo sfondo di alcune maioliche colorate durante il suo weekend di vacanza. Per l'occasione ha puntato tutto sulla comodità sfoggiando un maxi dress total white in stile tunica che le cadeva sinuoso su una spalla, lasciandola scoperta. Niente acconciature intricate e pieghe perfette, la conduttrice ha preferito tenere i capelli al naturale, aggiungendo così un tocco sauvage all'outfit. Al motto di "Mi hanno detto che le foto sfocate vanno di moda", si è inoltre fatta fotografare in movimento, dando prova di essere più scatenata che mai a pochi giorni dall'inizio dell'estate.

Alessia Marcuzzi in total white

Alessia Marcuzzi segue il trend delle espadrillas

L'estate è la stagione della comodità e del relax ed è proprio per godersela al massimo che sarebbe bene dire addio ai tacchi alti (fatta eccezione per le occasioni speciali). Alessia Marcuzzi è una delle tante star che hanno proposto l'alternativa glamour alle scarpe alte per la bella stagione (prima di lei lo aveva già fatto Letizia di Spagna).

Espadrillas Manebi

Per completare il suo look total white ha infatti indossato un paio di espadrillas flat, per la precisione un modello color sabbia firmato Manebi con l'iconica suola in corda e un laccio di cotone che si avvolge intorno alla caviglia. Qual è il suo prezzo? Sul web le calzature vengono vendute a 66 euro e sono l'ideale per rimanere comode e fresche durante la bella stagione.