Alessia Marcuzzi torna in tv: presenta il nuovo programma in bianco col tailleur mannish Alessia Marcuzzi tornerà in tv, a partire dal prossimo novembre sarà su Rai 2 con Boomerissima. In occasione della presentazione dei palinsesti Rai che si è tenuta ieri a Milano ha dato il meglio di lei in fatto di stile, incantando il pubblico in bianco col tailleur mannish.

A cura di Valeria Paglionico

Alessia Marcuzzi sta per tornare in tv dopo oltre un anno di pausa. Come aveva lasciato intendere durante l'ospitata nello show di Mara Venier, in occasione del quale aveva incantato tutti in total black, è passata in Rai e a partire dal prossimo autunno avrà un programma tutto suo. Ad annunciarlo è stata lei stessa sui social poco prima della presentazione dei palinsesti Rai che si è tenuta ieri a Milano. La conduttrice sarà al timone di Boomerissima, programma che dal 22 novembre andrà in onda su Rai 2 e che metterà a confronto Boomer e Millennials, Genitori e Influencer, dando vita a un varietà all'insegna dei ricordi. Quale migliore occasione del primo evento Rai per dare il meglio di lei in fatto di stile? Ecco cosa ha indossato per il photocall che si è tenuto ieri pomeriggio.

Alessia Marcuzzi in versione mannish

Alessia Marcuzzi manca da un po' in tv ma non per questo ha perso la sua passione per la moda. Per partecipare alla presentazione dei palinsesti Rai ha puntato ancora una volta sul trend mannish come ha fatto spesso di recente, dalla comunione di Mia al matrimonio degli amici. In quest'occasione, però, ha optato per il total white con un tailleur di lino firmato Dependance decorato con delle stampe geometriche in tinta appena visibili. Giacca monopetto leggermente over e pantaloni a vita alta dal taglio classico: la conduttrice riesce a essere femminile anche col completo mannish, soprattutto perché lo abbina sempre a degli accessori iper sensuali.

Il tailleur è Dependance, il bustier Dolce&Gabbana

Quanto costa il bustier di Alessia Marcuzzi

Per completare l'outfit total white Alessia Marcuzzi ha scelto un bustier di pizzo bianco dalle trasparenze audaci, un modello strapless e steccato di Dolce&Gabbana che sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 995 euro. Ha poi aggiunto dei sandali gold col tacco a spillo e ha tenuto i capelli sciolti e ondulati, mettendo in risalto il nuovo colore castano scuro. Per quanto riguarda la manicure e la pedicure, ha optato per uno smalto coordinato color tabacco. A questo punto, dunque, non resta che aspettare il suo debutto in Rai per ammirarla ancora una volta in versione glamour in tv.

