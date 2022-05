Miriam Leone in gilet e ciabatte: il viaggio a Napoli è casual ma griffato Miriam Leone ha visitato Napoli nelle ultime ore e in uno scatto realizzato a Piazza Plebiscito si è mostrata in un’insolita versione casual. Nonostante fosse in jeans e ciabatte, non ha rinunciato alle griffe.

A cura di Valeria Paglionico

Miriam Leone non ama documentare tutti i dettagli della sua quotidianità sui social ma si limita a postare i momenti più belli delle giornate, concentrandosi sui dettagli che hanno reso l'esperienza unica, dai primi piani sui look ai panorami mozzafiato che ritrova di fronte i suoi occhi. Nelle ultime ore è sbarcata a Napoli, città che l'ha omaggiata con un enorme bouquet di rose rosse (coordinate ai suoi capelli). Oltre ad aver immortalato piatti decorati e luoghi iconici, si è lasciata fotografare a Piazza Plebiscito in segno di riconoscimento ma la cosa particolare è che ha sfoggiato un insolito outfit casual.

Quanto costa il gilet ricamato di Miriam Leone

Siamo sempre stati abituati a vedere Miriam Leone meravigliosa ed elegante con lunghi abiti da sera e jumpsuit scintillanti, ma nelle ultime ore sembra aver cambiato registro. Per il viaggio a Napoli l'attrice ha puntato tutto sulla comodità, così da godersi senza "inconvenienti" le passeggiate sotto il sole caldo della città. Nonostante abbia sfoggiato un look casual, non ha rinunciato alle griffe. Ha infatti abbinato un paio di jeans over a una semplice t-shirt bianca, completando il tutto con un gilet ricamato firmato Etro. Si tratta di un modello nero e crop, con delle decorazioni gold, rosse e rosa all-over, che sul web viene venduto a 2.255 euro.

Il gilet di Etro

Miriam Leone dice addio ai tacchi

Il dettaglio che ha maggiormente attirato le attenzioni dei fan? Miriam ha lasciato a casa i vertiginosi tacchi a spillo, preferendo delle più comode e fresche ciabatte. Per la precisione ha sfoggiato un paio di Birkenstock, il modello Boston in pelle oliata che sul sito ufficiale viene venduto a 130 euro. Coda di cavallo bassa e "improvvisata", occhiali da sole scuri e sorriso stampato sulle labbra: la Leone non potrebbe essere più felice e soddisfatta, anche perché sia la vita professionale che sentimentale le vanno a gonfie vele. Cosa avrà fatto a Napoli? Si trattava di una semplice gita o di una visita legata a delle nuove riprese?