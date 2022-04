Miriam Leone in versione acqua e sapone: “Un selfie senza trucco per scacciare le fragilità” Miriam Leone è un’indiscussa icona di bellezza ma, nonostante ciò, anche lei ha le sue fragilità. Ne ha parlato in un post condiviso sui social, nel quale non ha avuto paura di mostrarsi senza neppure un filo di trucco sul viso.

A cura di Valeria Paglionico

Qual è la mania più gettonata tra le star da qualche anno a questa parte? Quella di postare sui social degli scatti "al naturale", così da dimostrare di vantare una certa bellezza anche senza trucco e senza filtri. L'ultima ad averlo fatto è stata Miriam Leone, che sul suo profilo ufficiale non ha avuto paura di scattarsi un selfie in versione acqua e sapone. Certo, avendo sempre vantato un incredibile splendore, difficilmente sarebbe potuto apparire stravolta semplicemente a causa dell'assenza di make-up, ma dalla didascalia che ha inserito è chiaro che anche lei combatte regolarmente contro delle piccole insicurezze proprio come tutti.

Il selfie al naturale di Miriam Leone

Quale migliore occasione di qualche minuto di relax per postare qualche selfie sui social? È proprio quanto fatto da Miriam Leone, che ha attirato le attenzioni dei fan grazie al suo look acqua e sapone. L'ex Miss Italia si è fotografata mentre era stesa sul divano con l'auricolare nell'orecchio e indosso un maglione color panna a collo alto. A fare scalpore questa volta non sono stati i suoi "ritrovati" capelli rossi, quanto piuttosto l'assenza di trucco. Miriam non ha neppure un filo di fondotinta, rossetto, ombretto ed eye-liner sul viso ma, nonostante ciò, è assolutamente splendida, a prova del fatto che la sua bellezza è totalmente naturale.

Le dolci parole di Miriam Leone

Come da tradizione, Miriam Leone ha accompagnato la foto senza make-up a una didascalia dal profondo significato. Le sue parole sono state: "Ciao, mi chiamo Miriam, sono quasi le 19 e mi sono sdraiata un attimo sul divano di casa… ma devo uscire di nuovo, quindi sarebbe stato meglio non averlo fatto. Vivo nei venti del duemila e ogni tanto, come molti dei miei contemporanei, mi scatto un selfie senza trucco per vedere l’effetto che fa, per scacciare alcune fragilità". Insomma, a quanto pare anche l'attrice ha le sue piccole insicurezze proprio come tutti e, nonostante da sempre sia icona di bellezza, continua a mettersi in discussione, dando prova di immensa dolcezza e "normalità".