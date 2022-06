Sabrina Ferilli si gode l’estate: il selfie in costume è in versione acqua e sapone Prima di riprendere gli impegni in tv, Sabrina Ferilli si sta godendo l’estate. È in Croazia: eccola in versione acqua e sapone, senza make up né filtri.

A cura di Giusy Dente

Sabrina Ferilli il prossimo autunno tornerà in tv: sarà nuovamente nella squadra di Tu si que vales con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. Ma non è tutto: tornerà anche in Rai a distanza di 10 anni, con una fiction. Sarà la protagonista di Gloria in cui interpreterà il ruolo di un'attrice anni Novanta. Nel frattempo si sta godendo un po' di relax in vacanza: le sue cartoline social arrivano direttamente dalla Croazia.

Sabrina Ferilli in costume

Sabrina Ferilli è una donna che non si è mai lasciata scalfire dai commenti degli haters e dai giudizi cattivi. Proprio perché anche sul suo conto è stato detto di tutto, è intervenuta sul body shaming nei confronti di Vanessa Incontrada. La conduttrice continua a essere bersaglio di offese: nel mirino c'è il suo corpo, "la colpa" di non essere magra come prima. Le foto in costume rubate da un paparazzo e pubblicate in copertina hanno sollevato la polemica. "Per noi personaggi pubblici è così. Se ti fotografano in una spiaggia poco puoi fare, se non affidarti al tatto di chi pubblica" ha commentato l'attrice romana. "Ho sempre pensato che non me ne fregava niente e devo dire che ho lasciato queste cose nell'ambito del faceto" ha aggiunto.

L'estate di Sabrina Ferilli

Al momento l'attrice romana si trova in vacanza all'estero. Sui social non è molto attiva, non è solita condividere la sua quotidianità e protegge soprattutto la sfera privata. Coi follower ha ugualmente voluto condividere qualche scatto dei suoi primi bagni della stagione. Si trova in Croazia. Il look balneare con cui si è mostrata è semplice ed essenziale: un selfie in costume, scattato su una barca in mezzo al mare, coi capelli semi raccolti e bagnati. Il viso è completamente senza make up: e in questa versione acqua e sapone, senza filtri e ritocchini, è più bella che mai.