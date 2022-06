Sabrina Ferilli sulle foto di Vanessa Incontrada: “Di me hanno detto di tutto, me ne sono fregata” L’attrice romana si è detta piuttosto sconcertata delle polemiche che hanno generato gli scatti di Vanessa Incontrada. “Ti posterei quello che hanno pubblicato su di me! Ma non credo vada scomodato chissà che problema sociale o civile”.

A cura di Giulia Turco

Sulla polemica scatenata attorno alle foto di Vanessa Incontrada in costume da bagno, ognuno ha detto la sua. Non sono mancate le opinioni delle donne del mondo dello spettacolo, tra le quali c'è Sabrina Ferilli. L'attrice si è addentrata in un fervente botta e risposta con il pubblico social, lasciando commenti sotto al post di Selvaggia Lucarelli che aveva espresso la sua opinione sul caso.

Sabrina Ferilli sulle polemica attorno a Vanessa Incontrada

Secondo Sabrina Ferilli, molto rumore per nulla. L'attrice romana si è detta piuttosto sconcertata delle polemiche che hanno generato gli scatti della collega italo spagnola. "Ti posterei quello che hanno pubblicato su di me! E che didascalie sotto", ha spiegato Sabrina Ferilli ad un utente. "Poi noi che siamo esposte su tante cose, ti lascio immaginare che occhi obiettivi abbiamo di fronte! Uhh!", ha ironizzato.

"Ma ho sempre pensato che non me ne fregava niente e devo dire che ho lasciato queste cose nell'ambito del faceto. Non credo vada scomodato chissà che problema sociale o civile". Nonostante non abbia provato un certo fastidio per l'indelicatezza del servizio uscito in edicola. "Per noi personaggi pubblici è così. Se ti fotografano in una spiaggia poco puoi fare, se non affidarti al tatto di chi pubblica".

La replica di Vanessa Incontrada

Nel frattempo è arrivata anche la replica della diretta interessata. L’attrice ha rotto il silenzio dopo che l’opinione pubblica si è divisa sulla questione delle tanto criticate foto in spiaggia pubblicate su Nuovo e della continua attenzione che viene data al suo corpo. “Ma come, l’Incontrada si allena?”, ha scritto pubblicando una Story dalla palestra. “Ma siamo pazzi?”, ha scherzato. A dimostrazione che l’ironia è sempre la sua arma migliore. Mente Riccardo Signoretti direttore di Nuovo si è difeso: “Quindi le foto di chi non indossa la taglia 42 non vanno pubblicate? Questo è body shaming al contrario”.