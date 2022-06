Vanessa Incontrada dopo le polemiche per le foto in bikini: “Avevo voglia di te, mare” “Avevo voglia di te, mare”, così una Vanessa Incontrada sorridente mette a tacere le polemiche nate dopo la pubblicazione delle sue foto in bikini sul settimanale Nuovo.

A cura di Redazione Spettacolo

Vanessa Incontrada non aveva minimamente reagito alla pubblicazione delle foto in bikini che la ritraevano in spiaggia. Il settimanale Nuovo ha passato una brutta settimana dopo essere stato travolto dalle polemiche per aver scelto delle ‘foto sgraziate' per la sua copertina e per un accurato servizio interno. "Avevo voglia di te…mare. Besitos", scrive la conduttrice sorridente al sole, mentre trascorre una giornata balneare, mettendo fine così a l'ennesima pagina bollata come body shaming.

La replica di Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo

Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, aveva prontamente replicato alle polemiche: "Chi non porta una taglia 42 non va pubblicato?, ha scritto, "questo è body shaming al contrario. Il messaggio sbagliato è che si debba aderire a canoni di bellezza irraggiungibili. Fino al punto di vedere i fotoritocchi nelle immagini al naturale!! Viva i paparazzi e le tante Vanessa Incontrada: io non le nascondo, le pubblico. E la malizia è negli occhi di chi guarda”.

Il corpo di Vanessa Incontrada e la necessità di parlarne

Da quando Vanessa Incontrada ha avuto i suoi problemi personali e la sua forma fisica è cambiata, non si fa altro che prestare attenzione a quanto sia dimagrita o meno. Come se la forma fosse una, dettata da un canone estetico che si impone ciclicamente con forza. Anche quando ha pubblicato una foto di se stessa intenta a correre al parco, fiumi di commenti hanno tenuto a sottolineare quanto stesse tradendo il messaggio più volte mandato ai suoi fan su quanto lo stare bene con le proprie forme sia un diritto imprescindibile. Anche stavolta non è mancata occasione e, complice l'arrivo dell'estate, il racconto si è spostato in spiaggia, sui bikini che le va di indossare. "Di me hanno detto di tutto, me ne sono sempre fregata" ha commentato la collega Sabrina Ferilli su Instagram, portando al centro l'invito a ignorare gli attacchi.