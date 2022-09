Miriam Leone con un look acqua e sapone: “Adoro il make-up leggero” Miriam Leone ha messo fine alla sua estate e lo ha fatto con degli scatti acqua e sapone. L’attrice ne ha approfittato per rivelare la sua passione per i make-up semplici e luminosi in pieno stile vacanziero.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2022 sta finendo e quasi per tutti le ferie sono ormai solo un lontano ricordo. Ieri è cominciato settembre, il mese degli inizi e dei buoni propositi, ed è arrivato il momento di ripartire. Chi più, chi meno, praticamente ognuno di noi si è proposto di dare il via a una "nuova vita", anche se non sempre tutti gli obiettivi vengono raggiunti. Miriam Leone non ha eccezione, anche se il suo primo post successivo alle vacanze ha un sapore nostalgico. Ha posato meravigliosa in bikini con un make-up appena accennato, facendo riferimento al fatto che sicuramente "rimpiangerà" i look acuqa e sapone tipici dell'estate.

Miriam Leone ama i trucchi luminosi e leggeri

Miriam Leone è un'indiscussa icona di bellezza, basti pensare al fatto che ha vinto Miss Italia nel 2008, e, nonostante gli anni che passano, rimane sempre splendida. Come molte delle colleghe, anche lei sui social ha dedicato un post alla fine dell'estate. Al fianco di alcune foto in primissimo piano in versione acqua e sapone ha scritto: "Adoro il make up leggero e luminoso dell’estate (abbronzatura leggera sempre usando una protezione totale e make up in crema). Agosto sei stato pieno di luce". Insomma, pare proprio che il dettaglio "vacanziero" che più mancherà all'attrice sarà la possibilità di rinunciare al trucco per intere giornate.

Miriam Leone con trucco leggero

Il look di fine estate di Miriam Leone

Cosa ha indossato Miriam Leone nel suo album di fine estate? Niente look da lavoro, ha preferito continuare a sfoggiare il bikini, per la precisione un modello goffrato color senape con reggiseno a ascia e slip a vita alta. Per completare il tutto ha scelto delle collane gold sottili e un paio di max cerchi in pvc tartarugato, li ha messi in risalto con un raccolto improvvisato ma ugualmente sofisticato. Il dettaglio che più di tutti attira le attenzione del pubblico è però lo sguardo profondo e penetrante: chi riuscirebbe a resistere di fronte ai suoi meravigliosi occhi verdi contornati semplicemente da un tocco di rimmel?