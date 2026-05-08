Come truccarsi per non sembrare truccate: la tendenza del “make-up no make-up”

Avete notato che sempre più spesso le star appaiono in pubblico con dei make-up così naturali da sembrare praticamente struccate? Non si tratta di un ritorno ai look acqua e sapone di un preciso trend che sta spopolando nell'universo beauty. Si chiama make-up no make-up e consiste nell'eliminare ombretto, eye-liner e linee di matita marcate, dando priorità alla base. L'obiettivo? Dare l'idea di non essere affatto truccate.

Come realizzare un make-up no make-up

Dimenticate gli ombretti colorati, i glitter, gli smokey-eyes e le linee di eye-liner in stile Cleopatra, il trend del momento è il trucco che sembra essere "invisibile". Si punta tutto sulla basa, dunque su un mix di fondotinta e correttore, essenziale per eliminare ogni tipo di imperfezione della pelle, e si completa il tutto con un blush rosato. Quest'ultimo può essere in polvere o in crema e deve essere steso su guance e zigomi, fino ad arrivare quasi alle tempie, così da simulare il rossore naturale del viso. Gli unici prodotti che si possono usare? Un rossetto color nude e una matita marrone per gli occhi, a patto che le nuance scelte si confondano con l'incarnato. Nel make-up no make-up è, inoltre, essenziale utilizzare un illuminante, essenziale per focalizzare l'attenzione su precisi punti del viso.

Perché le basi del trucco risultano naturali

Sebbene all'apparenza realizzare un make-up no make-up possa sembrare un gioco da ragazzi, in realtà richiede un processo lungo e impegnativo, proprio come succede con i trucchi più appariscenti. Il motivo è molto semplice: si interviene sulle piccole imperfezioni con una cura "maniacale", così che risultino invisibili. Per quale motivo le basi risultano molto più naturali rispetto al passato? I cosmetici e i make-up hanno ormai formulazioni molto leggere, impercettibili sia al tatto che alla vista, sono facili da spalmare e non creano l'effetto "maschera". Insomma, lo stile minimal ha conquistato anche l'universo beauty, anche se il "trucco non trucco" in verità è tutt'altro che semplice.