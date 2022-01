Lady Gaga senza trucco: il selfie acqua e sapone è il trionfo della bellezza naturale Lady Gaga ha seguito il trend dei selfie senza make-up, non avendo paura di rivelare il suo viso in versione acqua e sapone. Senza trucco e senza artifici è riuscita a far trionfare la bellezza naturale.

A cura di Valeria Paglionico

Sui social se ne vedono davvero di tutti i colori ma da qualche tempo a questa parte sta spopolando una moda che riesce a mandare un importante messaggio in fatto di body positivity, quella dei selfie senza make-up. Sarà perché vogliono mostrare di essere delle persone assolutamente "normali" o perché intendono dare prova di essere meravigliose anche al naturale, ma sono sempre di più le star che non riescono a fare a meno di seguire il trend. L'ultima ad averlo fatto è Lady Gaga che, lontana da eye-liner, fondotinta e rossetti matte, sembra essere quasi un'altra persona. Il suo selfie acqua e sapone è il trionfo della bellezza naturale e semplice.

Lady Gaga, il selfie senza make-up

È fin dagli esordi che Lady Gaga ha abituato i fan alle sue continue bizzarrie e, complici i look su misura, appare sempre spettacolare e originale sui red carpet internazionali. I make-up marcati hanno contribuito a renderla una vera e propria regina in fatto di trasformismo, tanto che a stupire sono le sue foto al naturale. In quanti l'hanno mai vista in versione acqua e sapone? Ci ha pensato lei stessa a soddisfare la curiosità dei fan seguendo il trend dei no make-up selfie. Il motivo per cui lo ha fatto? Ha semplicemente ringraziato tutti per aver ottenuto la nomination per la categoria Best Actress ai prossimi Sag Awards.

La bellezza naturale di Lady Gaga

Com'è Lady Gaga al naturale? Assolutamente splendida e a dimostralo è il recente scatto social. La cantante si è immortalata in primo piano con indosso una felpa total black con il logo Gucci sul petto, i capelli legati ma in piega e sul viso neppure un filo di trucco. Niente filtri, niente ombretto, niente rimmel, niente fondotinta, la cantante non ha avuto paura di rivelare il suo aspetto acqua e sapone, a prova del fatto che si piace così com'è. Certo, la differenza rispetto a quando fa curare i beauty look ai make-up artist è evidente, ma è chiaro che non è ossessionata dalla perfezione a tutti i costi. Anzi, non è mai stata più bella come lo è in versione semplice e naturale.