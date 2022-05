Luna Marì baby modella: la figlia di Belén è testimonial del brand della mamma Come il fratellino Santiago, anche Luna Marì ha debuttato in qualità di testimonial di Hinnominate, il brand di moda di Cecilia, Jeremias e Belén Rodriguez.

A cura di Giusy Dente

La moda è questione di famiglia, per i Rodriguez. Belén, assieme a Cecilia e Jeremias, ha dato vita a un brand che propone abbigliamento casual e sportivo per il tempo libero, all'insegna del comfort ma ovviamente con un occhio alle tendenze del momento. Hanno eletto la tuta a capo must della collezione, fatta di capi coloratissimi, per uomo donna e bambino. Proprio Santiago, il figlio di Belén e Stefano De Martino, ha debuttato alcuni mesi fa come modello. Ha fatto da testimonial per la linea Kids di Hinnominate, una novità del marchio. Ora si è aggiunta in qualità di baby modella anche Luna Marì.

Luna Marì debutta come modella

Luna Marì e la secondogenita di Belén, nata quando l'argentina era sentimentalmente legata ad Antonino Spinalbese. La storia tra i due risale al post divorzio della showgirl, che aveva detto addio al marito Stefano De Martino. La coppia ha vissuto un amore travolgente e la gravidanza è subentrata molto presto, rendendo entrambi felicissimi. Purtroppo però dopo la nascita della piccola la relazione è naufragata. Spinalbese è innamorato di sua figlia, che al momento è la persona per lui più importante. Belén, invece, con notevole gioia di chi non aveva mai smesso di sperarci, è nuovamente al fianco di De Martino. Sono sempre di più i momenti che trascorrono da soli o col resto della famiglia e sembrano felicissimi.

Luna Marì sul set come Santiago

Proprio come Santiago, anche la piccola Luna Marì ha fatto il suo debutto sul set fotografico, cimentandosi come baby modella. Ha fatto da testimonial per la presentazione della collezione Summer 2023 di Hinnominate. Nella foto mostrata in anteprima sui social, la bimba è assieme alla mamma e ai due zii. Indossa un abitino a righe verdi, coordinato ai look degli altri, tutti vestiti coi nuovi capi della linea: tuta con crop top per Cecilia, pantaloncini e trench per Belén, completo tie dye per Jeremias. Chissà se anche Luna Marì erediterà la passione per la moda della sua famiglia, seguendo le orme soprattutto di zia Cecilia, che ha messo da parte la televisione e presto lancerà una collezione tutta sua.