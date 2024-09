video suggerito

Veronica Cozzani modella per un giorno: la madre di Belén Rodriguez sfila alla Milano Fashion week Veronica Cozzani, madre di Belén e Cecilia Rodriguez, debutta in passerella alla Milano Fashion Week sfilando per un brand italiano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Veronica Cozzani

Modella per un giorno. Veronica Cozzani, madre di Belén Rodriguez, sfila per uno dei primi show della Milano Fashion Week. Cozzani, 61 anni, ha calcato la passerella del brand Martino Midali, brand italiano che ha presentato la sua nuova collezione. La madre di Rodriguez ha sfilato sotto gli occhi della figlia maggiore, Belén, la quale tra pochi giorni debutterà con i suoi nuovi programmi sul Nove e su Real Time.

Il look di Veronica Cozzani per la sfilata

Veronica Cozzani sfila con un maxi shirt dress con spacchi laterali con bottoni centrali: i capelli castani lasciati liberi sono leggermente mossi. Il video del suo debutto in passerella è finito subito sul suo profilo Instagram. Tra i primi commenti al video si legge quello di Ignazio Moser: "Mia suocera è una top model", scrive il marito di Cecilia Rodriguez. Belén Rodriguez, poi, ha condiviso anche la foto del look che si trova in ogni backstage di sfilata: la madre di Belén Rodriguez sfoggia un abito lungo con sandali dorati. Un look minimal ma super chic.

Il look di Veronica Cozzani per la sfilata di Martino Midali

"Modella per un giorno" scrive Belén Rodriguez nella storia condivisa su Instagram che vede la madre sfilare per Martino Midali. Un debutto ricco di emozioni che la maggiore dei tre figli di Cozzani non si sarebbe persa per niente al mondo.

Leggi anche Milano Fashion Week 2024, il calendario delle sfilate e gli eventi dal 17 al 23 settembre