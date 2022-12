Belén Rodriguez e Luna Marì con i look a quadri: si preparano al Capodanno in coordinato Belén Rodriguez e Luna Marì sono letteralmente inseparabili e con la loro bellezza lasciano sempre senza parole i fan. Come si stanno preparando al Capodanno? Con dei look coordinati a quadroni.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è volata a Napoli per le vacanze di Natale, con i figli Santiago e Luna Marì sta trascorrendo le sue giornate nell'enorme villa a Marechiaro di Stefano De Martino e non perde occasione per documentare tutto sui social. Tra pranzi in terrazza, aperitivi di gruppo e pomeriggi in famiglia, l'argentina non potrebbe essere più felice e serena. Come si sta preparando al Capodanno alle porte? Oltre ad avere già pronti alcuni accessori sparkling, primo tra tutti il basco tempestato di paillettes, ama anche vestirsi in coordinato con la secondogenita. Le due non diventano forse sempre più adorabili giorno dopo giorno?

Belén e Luna con i look check

La piccola Luna Marì è la reginetta del Natale 2022 e a dimostrarlo è stata mamma Belén, che in più di un'occasione ha immortalato la piccola in versione super glamour. Negli ultimi giorni ha sfoggiato due diversi look a tema, il primo total red con abitino e rossetto coordinato, il secondo con un vestito a quadroni. La cosa insolita è che nelle ultime ore il suo outfit è stato riciclato e il dettaglio è stato notato dai fan più incalliti. Per una tranquilla mattinata con la mamma showgirl la bimba ha indossato di nuovo l'abito check rosso e nero, il motivo? L'argentina ha voluto seguire la mania mini-me, apparendo adorabile in coordinato con la secondogenita.

Belén e Luna Marì in coordinato

Belén segue il trend mini me

Se da un lato Luna Marì ha riciclato l'abito, Belén ha sfoggiato qualcosa di inedito ma di "insolitamente" cozy. Ha passato il pomeriggio con la figlia con indosso una t-shirt rosa con lo scollo a V e sopra una maxi camicia a quadroni, un modello oversize con la stampa check sui toni del rosa e del blu. Nessuna acconciatura elaborata, ha preferito la comodità di una coda di cavallo bassa, mentre per quanto riguarda il make-up ha esaltato la bocca con un rossetto color prugna. Quante saranno le mamme e le figlie che si vestiranno in coordinato a Capodanno proprio come loro? L'unica cosa certa è che il risultato sarebbe decisamente adorabile.