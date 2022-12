Belén Rodriguez in versione parigina: col cappello di paillettes si prepara al Capodanno Belén Rodriguez è a Napoli con la famiglia al completo e sembra essere già pronta per Capodanno. Sui social ha rivelato il suo nuovo look nero ma con un tocco sparkling che si rivelerà perfetto per la notte del 31 dicembre.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez ha approfittato delle feste di Natale per concedersi una temporanea pausa dal lavoro. Negli ultimi mesi l'abbiamo vista spesso in tv tra Tu Sì Que Vales e Le Iene Show ma, ora che i programmi sono arrivati al termine, può godersi finalmente un po' di meritato relax. L'argentina è volata a Napoli e da circa una settimana sta trascorrendo le sue giornate con la famiglia al completo nella villa a Marechiaro del marito Stefano De Martino. Dopo aver trasformatola piccola Luna Marì nella reginetta delle feste con un adorabile abito a quadri, nelle ultime ore ha attirare le attenzioni dei fan con un post black&white in cui ha proposto un look che si rivelerà perfetto per Capodanno.

Belén a Napoli in total black

L'avevamo lasciata in versione casual col cardigan rosso durante il suo ultimo giorno di lavoro, oggi ritroviamo Belén Rodriguez in vacanza a Napoli pronta per dare il via ai festeggiamenti di Capodanno. Sebbene si sia fotografata solo a mezzo busto in due scatti black&white dall'animo retrò, ha dato l'ennesima prova di essere un'indiscussa icona di stile. Ha puntato tutto sull'eleganza senza tempo del total black: ha fasciato le forme con un top nero aderentissimo e a maniche lunghe, caratterizzato da un coprispalle incorporato e da alcune trasparenze audaci sul décolleté che hanno dato via a un sensuale effetto vedo-non vedo.

Belén col basco di paillettes

L'accessorio sparkling nel look di Belén

A fare la differenza nel look nero di Belén è stato il tocco sparkling. L'argentina ha completato l'outfit con un capello a basco in pieno stile parigino, per la precisione il classico modello che poggia morbido sul capo ma declinato in una versione scintillante, ovvero tempestato di paillettes total black. Capelli sciolti e lisci, make-up impeccabile con un rossetto scuro leggermente più marcato e preziosi gioielli al polso: a rendere ancora più bella la Rodriguez sono lo sguardo raggiante e il sorriso appena accennato. Da quando è tornata con Stefano non vanta forse uno splendore smagliante?