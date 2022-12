Belén Rodriguez, il look da ufficio è con cappello di lana e anelli chiodo da oltre 8mila euro Mancano pochi giorni al Natale ma Belén Rodriguez continua a lavorare. Per passare la giornata in ufficio ha sfoggiato un look perfetto per l’inverno con cardigan e cappello di lana ma non ha rinunciato a un tocco prezioso.

A cura di Valeria Paglionico

Tra pochi giorni sarà Natale ma le star continuano a lavorare a pieno ritmo. Belén Rodriguez è tra queste e, dopo aver portato a termine la sua fortunata esperienza a Le Iene Show, è tornata in ufficio. Certo, si era presa qualche giorno di pausa a causa di una terribile influenza che aveva colpito sia lei che la figlia Luna Marì, ma ora si è rilanciata a capofitto nei suoi progetti professionali. L'avevamo lasciato in total black con mocassini e minidress per festeggiare la vittoria dell'Argentina ai Mondiali 2022, oggi la ritroviamo in versione casual ma allo stesso tempo sofisticata tra le mura del suo studio: ecco cosa ha indossato per la giornata lavorativa.

Belén col cardigan rosso prima di Natale

Al motto di "Pazza chi, io? Naaa", Belén ha documentato una sua giornata lavorativa sui social. Si è scattata dei selfie allo specchio e nella didascalia ha aggiunto l'hashtag #office, facendo riferimento al fatto che si trovava proprio nel suo ufficio. Per l'occasione ha lasciato spazio alla comodità e allo stile casual ma, complice il Natale alle porte, non ha rinunciato ai dettagli a tema. L'argentina ha infatti abbinato una semplice canotta bianca a un cardigan rosso fuoco, un modello di lana con le trecce che si rivelerà perfetto per le feste. Ha poi completato il tutto con un cappellino nero del suo brand, Hinnominate, lo ha indossato al chiuso, aggiungendo così un ulteriore tocco invernale all'outfit.

Il look da ufficio di Belén

Gli accessori di lusso di Belén

A fare la differenza nel look da ufficio di Belén sono stati gli accessori: l'argentina non ha rinunciato al lusso e alle dita ha sfoggiato tre anelli d'oro iconici. Si tratta dei modelli della collezione Juste un Clou di Cartier, sono tutti doppi in oro giallo e ognuno di loro sul sito ufficiale della gioielleria viene venduto a 2.740 euro.

L’anello Juste un Clou di Cartier

L'argentina, inoltre, ha lasciato intravedere la borsa che ha portato con sé: una Birkin bag di Hermès in pelle color tabacco, il cui valore dovrebbe aggirarsi intorno ai 35.000 euro. Insomma, la Rodriguez si sta preparando al Natale con stile: quante sono le star che riescono a essere così sofisticate anche in versione casual?