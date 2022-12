Belén Rodriguez con calze coprenti e mocassini: la festa in famiglia per la vittoria dell’Argentina Ieri la famiglia dei Rodriguez si è riunita per celebrare la vittoria dell’Argentina ai Mondiali 2022. Per l’occasione Belén non ha rinunciato allo stile ed è apparsa super glamour tra minidress e mocassini.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sono arrivati al termine i Mondiali in Qatar e hanno visto trionfare l'Argentina dopo una finalissima "all'ultimo sangue" contro la Francia. La partita si è conclusa ai rigori e ha tenuto i tifosi col fiato sospeso fino alla fine. La famiglia argentina più famosa del nostro paese, quella dei Rodriguez, non ha esitato a riunirsi per sostenere la propria squadra del cuore e naturalmente ha documentato il momento clou del match sui social. Belén, in particolare, ha immortalato in una Stories gli istanti che hanno preceduto e seguito l'ultimo rigore, mostrandosi mentre gioisce e abbraccia il marito Stefano De Martino, la sorella Cecilia, il padre Gustavo e il figlio Santiago.

Il look "casalingo" di Belén

Ieri è stata una giornata davvero speciale per la famiglia Rodriguez: l'Argentina ha vinto i Mondiali 2022, facendoli riunire per guardare tutti insieme la finale. Belén, che sui social ha celebrato il trionfo del suo paese riproponendo le foto dell'ultima puntata de Le Iene, per la domenica "casalinga" ha deciso di puntare su qualcosa di comodo e casual ma allo stesso tempo trendy. Ha infatti indossato un minidress nero in stile college, un modello con la gonnellina a ruota, le maniche corte e una maxi scollatura tonda che ha messo in risalto il décolleté. Per completare il tutto ha scelto un paio di collant neri coprenti e dei mocassini raso terra con la fibbia laterale, considerati le scarpe must del momento.

Belén con i mocassini

Belén Rodriguez con il long bob liscio

A fine partita l'argentina ha posato in un selfie allo specchio, mettendo in mostra la nuova acconciatura. Aveva rivelato l'hair look inedito durante l'ultima puntata de Le Iene ma, complici le onde dall'effetto naturale e i continui cambi di inquadratura, non si capiva bene di quale taglio si trattasse. Ora che ha portato i capelli lisci, è evidente che per l'inverno punterà tutto su un long bob netto con qualche sfumatura caramello e la fila centrale. Scommettiamo che nel giro di poche settimane diventerà il taglio più richiesto del momento? La cosa certa è che Belén è sempre meravigliosa, a prescindere dall'outfit e dalla pettinatura scelta.

