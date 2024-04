video suggerito

Belén Rodriguez, il look per le giornate a Disneyland con i figli: quanto costa la borsa firmata La showgirl è andata a Parigi assieme a Santiago e Luna Marì, regalando ai bambini un'esperienza unica nel parco divertimenti più amato d'Europa. Che outfit ha scelto per la vacanza.

A cura di Annachiara Gaggino

Belén Rodriguez

Belén Rodriguez ha trascorso un paio di giorni a Disneyland Paris con i figli. La showgirgl di origini argentine ha portato Santiago, di 11 anni e Luna Marì di 2, al parco divertimenti francese. La vacanza è anche stata un'occasione per festeggiare il compleanno del primogenito, che la presentatrice ha avuto con l'ex marito Stefano De Martino, che ha regalato al bambino una bicicletta a pedalata assistita e la maglia personalizzata del Napoli. Belén Rodriguez ha documentato le giornate trascorse a Disneyland con foto e video, tra cui quello della piccola che ha intenerito i social dove la si vede appena sveglia affermare di non volersi fare il "bagnetto" ma solo pettinarsi. Tra i momenti apparsi sul profilo Instagram della showgirl anche lo scatto di Santiago con una torta a forma di Mickey Mouse e lo spettacolo di luci al Castello del parco.

Belén Rodriguez a Disneyland Paris con la figlia

Il look di Belén Rodriguez a Dinseyland

La presentatrice è stata immortalata mentre passeggiava con i figli all'interno del parco divertimenti. Belén Rodriguez ha scelto la comodità senza però rinunciare allo stile e ha sfoggiato un mini dress rosa con stampa floreale dalla gonna a campana e le maniche a sbuffo. Per rincorrere i bambini ha optato per un paio di mocassini neri abbinati a calzini in spugna bianchi, la tendenza che ha dominato l'Autunno 2023 e che sembra non arrestarsi. I lunghi capelli sono stati raccolti in una coda di cavallo bassa, mettendo in risalto gli orecchini dorati a cerchio. Alla spalla della conduttrice spicca un a borsa firmata Bottega Venta, un modello a bauletto con tracolla che sui siti di rivendita online si può trovare a 2800 euro. Negli scatti apparsi sui social di vede anche Luna Marì, vestita abbinata alla madre, con stampa floreale e Mary Jane abbinate ai calzini.