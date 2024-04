video suggerito

I regali di Stefano De Martino per gli 11 anni di Santiago: dalla bici vintage alla maglia del Napoli Il piccolo Santiago ha compiuto 11 anni e, oltre ad aver festeggiato con amici e parenti all’aria aperta, ha anche ricevuto diversi regali personalizzati. A farglieli è stato papà Stefano De Martino: ecco cosa ha pensato per lui. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez e Stefano De Martino hanno ricominciato ad avere rapporti per il bene del loro figlio Santiago: dopo essere stati paparazzati fianco a fianco tra le strade di Milano, ora hanno partecipato insieme alla festa di compleanno del bimbo. Quest'ultimo ha compiuto 11 anni e ha spento le candeline all'aria aperta in compagnia degli amichetti più cari, oltre che ai familiari, dalla nonna Veronica Cozzani alla sorellina Luna Marì. Se da un lato la mamma si è servita dei social per fargli una dolce dedica e per documentare alcuni dettagli del party, il papà ha preferito fare un primo piano sui meravigliosi regali ricevuti dal bimbo: ecco quali sono.

La nuova bicicletta a pedalata assistita di Santiago

Stefano De Martino non ama documentare regolarmente la sua quotidianità sui social, anzi, il più delle volte si limita a condividere i successi professionali e gli impegni lavorativi, ma per il figlio Santiago ha fatto un'eccezione.

La festa di compleanno di Santiago

Niente foto del party, ha preferito concentrarsi sui regali che gli ha fatto per rendere i suoi 11 anni ancora più speciali. Il primo è una bicicletta a pedalata assistita di Atala, un modello in metallo smaltato blu cobalto col manubrio e seggiolino in stile vintage e il faro frontale. Dato che non è in vendita sul sito ufficiale del brand, probabilmente si tratta di una variante personalizzata proprio per il bimbo.

Bicicletta Atala

La maglia del Napoli è personalizzata

Il secondo regalo ricevuto da Santiago da parte del conduttore ha a che fare con l'amore di quest'ultimo per Napoli, la sua terra natale: si tratta infatti di una maglietta della squadra di calcio partenopea, per essere precisi quella con il numero 6 di Mario Rui (con tanto di dedica personalizzata firmata dal calciatore in persona).

La maglia firmata da Mario Rui

Naturalmente non è mancata la torta: un dolce ricoperto di glassa al cioccolato decorata con un'originale scritta a tema che "esce" dal vassoio. Insomma, Stefano De Martino è un papà amorevole e attento e, in collaborazione con l'ex moglie Belén è riuscito a regalare al figlio Santiago un party da urlo.

La torta per gli 11 anni di Santiago