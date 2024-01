Santiago col pigiama di Ritorno al Futuro: prima di dormire gioca con Luna e mamma Belén Belén Rodriguez sta trascorrendo gran parte del suo tempo libero con i figli e ieri ha dato la buonanotte ai fan proprio con una loro foto. Santiago De Martino, in particolare, è apparso adorabile con un pigiama dedicato al film Ritorno al Futuro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Belén Rodriguez è tornata in Italia da diversi giorni: il viaggio in Argentina l'ha letteralmente rigenerata, soprattutto perché le ha permesso di visitare alcuni dei luoghi a lei più cari, primo tra tutti la casa in cui ha trascorso l'adolescenza col resto della famiglia. Sebbene al momento non abbia ancora ricominciato a lavorare, si sta prendendo cura della sua bellezza tra trattamenti estetici e maschere per capelli, il tutto senza rinunciare mai alla compagnia dei figli. Se ieri pomeriggio la protagonista delle sue Stories è stata la piccola Luna Marì in versione dottoressa, in serata il "mattatore" è stato Santiago De Martino: ecco cosa ha fatto poco prima di dormire.

La dolce buonanotte di Belén

Belén ha ritrovato la serenità dopo il periodo difficile e a dimostrarlo sono le foto e le Stories al naturale che posta regolarmente sui social. Ad aiutarla a ritrovare il sorriso sono stati i figli, la sua più grande ancora di salvezza, e non sorprende che trascorra con loro tutto il tempo libero che ha a disposizione. Ieri sera, ad esempio, ha salutato i fan proprio con una dolce foto che li ritraeva sorridenti e super arzilli tra le lenzuola. Nella didascalia ha poi scritto: "Buonanotte a voi perché io credo che non dormirò". Poco dopo, infatti, Santiago è diventato il "mattatore" della serata giocando a trasformarsi in una sorta di mostro con il turbante in cellophan della mamma e gli stivali di Luna alle mani.

Santiago gioca prima di dormire

Il pigiama iconico di Santiago

Al di là della scenetta esilarante, ad attirare le attenzioni del pubblico è stato un dettaglio ben preciso: Santiago indossava un pigiama ispirato a un film cult degli anni '80. Sulla t-shirt a maniche corte a fondo nero c'è infatti stampata la locandina colorata del primo episodio della saga Ritorno al Futuro. Il primogenito di Belén sarà appassionato di cinema? A giudicare dalla scelta del suo look "da notte" pare proprio di sì. La cosa certa è che più cresce e più diventa la fotocopia di papà Stefano De Martino: da grande vorrà seguire le sue orme nello spettacolo, spaziando tra danza, canto e conduzione?

Leggi anche Luna Marì in versione dottoressa: gioca con mamma Belén in cardigan e minigonna di jeans

Luna Marì e Santiago