Luna Marì in versione dottoressa: gioca con mamma Belén in cardigan e minigonna di jeans Luna Marì è apparsa ancora una volta sui social: complici alcuni impegni di mamma Belén, ha giocato a improvvisarsi dottoressa, il tutto senza rinunciare a un look super trendy per l'inverno.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è appena tornata dall'Argentina dopo aver trascorso una lunga vacanza in famiglia tra ricordi dell'infanzia ed esperienze tipiche, dalla giornata al polo club alle cene nelle bracerie di Buenos Aires. Sebbene pare essersi lasciata il momento difficile alle spalle, sembra non aver ancora ripreso a lavorare, preferisce godersi la compagnia dei figli durante delle dolci serate casalinghe. Certo, negli ultimi giorni si è spesso presa cura della sua bellezza tra frange "improvvisate" e capelli avvolti nel cellophan, ma forse per lei è ancora un po' presto per calcare un palcoscenico televisivo con qualche progetto tutto suo. Questa mattina, ad esempio, l'ha trascorsa con Luna Marì, documentando sui social un tenerissimo momento di gioco mamma-figlia.

Luna Marì e Belén, mamma e figlia sono adorabili

Oggi Belén Rodriguez sembra essere super attiva sui social e non sorprende che abbia documentato gran parte della sua movimentata mattinata: poco dopo essersi svegliata ha accompagnato il piccolo Santiago a scuola, subito dopo ha fatto un allenamento di pilates, poi è passata a casa a prendere Luna Marì e con lei si è recata a una visita medica (sulla quale però ha preferito mantenere un certo riserbo). Nell'attesa che arrivasse lo specialista mamma e figlia si sono divertite a giocare con lo stetoscopio, dando vita a una scenetta adorabile. La bimba si è trasformata in dottoressa e non ha esitato a visitare Belén, poggiandole lo strumento sia sulle gambe che sul costato.

Luna Marì in versione dottoressa

Il look casual e colorato di Luna

L'avevamo lasciata con montone e anfibi pronta per affrontare il freddo milanese, ora ritroviamo Luna Marì con un nuovo e adorabile look invernale. Per accompagnare la mamma in giro per la città la bimba ha sfoggiato una minigonna di jeans come una vera e propria it-girl, per la precisione un modello dal lavaggio chiarissimo e con gli orli sfilacciati.

Il look casual di Luna Marì

Per completare il tutto è stato scelto per lei un cardigan a costine in lana fucsia acceso, un paio di calze coprenti total pink e degli stivaletti imbottiti in camoscio marrone. La bimba si è divertita a sorridere e a fare le smorfie in camera, dando l'ennesima prova di essere dolcissima e meravigliosa: non diventa forse sempre più trendy col tempo che passa?

Luna gioca a fare le smorfie in camera