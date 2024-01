Luna Marì è trendy col montone: il look invernale dopo la vacanza in Argentina Belén Rodriguez è tornata in Italia da meno di 24 ore e ha approfittato della giornata soleggiata per fare una passeggiata all’aperto con Luna Marì: ecco l’adorabile look invernale della bimba. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Vacanze in Argentina ufficialmente terminate per Belén Rodriguez: dopo aver passato gli ultimi giorni nella sua terra natale tra visite alla vecchia casa di famiglia e ricordi dell’adolescenza, è finalmente rientrata in Italia. Nonostante sia a Milano da meno di 24 ore, ha già ricominciato a documentare sui social ogni dettaglio della sua normale quotidianità. Si è concentrata in particolar modo sui figli, apparsi già ieri sera adorabili tra cappelli panama e completi in maglia. Se da un lato la giornata di oggi ha segnato il ritorno a scuola del piccolo Santiago, Luna Marì è rimasta con la mamma, approfittando della bella giornata per una passeggiata all’aperto.

Il look invernale di Luna Marì

Le polemiche con Antonino Spinalbe sesembrano essere solo un lontano ricordo, tanto che, nonostante la piccola Luna Marì sia rientrata a Milano ieri sera, è rimasta con mamma Belén anche questa mattina. Le due hanno approfittato del sole milanese per godersi una giornata all’aria aperta, il tutto senza rinunciare allo stile. Certo, fino a qualche giorno fa si godevano l’estate argentina, ma ora le cose sono cambiate e hanno dovuto lasciare costumi e abiti leggeri nell’armadio. La conduttrice ha rispolverato il bomber nero e giallo di The North Face, mentre per la bimba ha preferito un montone, per la precisione uno dei classici modelli in camoscio marrone imbottiti di pelliccia in tinta.

Belén in The North Face

Luna Marì adorabile con gli anfibi

I dettagli super trendy nel look invernali di Luna Marì non sono finiti qui, anzi, è riuscita a combattere iil freddo milanese senza rinunciare allo stile. La mamma le ha fatto abbinare il montone a una gonnellina a quadri sui toni del beige e a un paio di calzamaglie di lana color panna. Niente ballerine o scarpe bon-ton, per completare il tutto Belén ha scelto un paio di adorabili anfibi mini color tabacco decorati con delle fibbie laterali. Capelli raccolti in uno chignon effetto messy, sguardo dolce e ciuccio che nasconde un sorrisone: Luna Marì sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più bella e fashion.

Il look invernale di Luna