Belén Rodriguez da giovane in t-shirt e shorts: la foto dei 14 anni ritrovata in Argentina Belén Rodriguez è in vacanza in Argentina ed è proprio nella sua terra natale che ha incontrato un vecchio amico che le ha regalato delle foto dell'adolescenza: ecco com'era la conduttrice a 14 anni.

Belén Rodriguez è alle prese con una lunga vacanza in Argentina e sui social non esita a rivelarne tutti i dettagli, dai look da viaggio alle esperienze tipiche come quella al polo club. Tornata nella sua terra natale per la prima volta dopo la pandemia, è stata lieta di condividere con i figli e con Elio Lorenzoni alcuni dei ricordi più dolci della sua infanzia, dai teneri abiti da ballerina che aveva indossato da piccola alla casa costruita dal padre dopo la crisi economica che aveva colpito l'intero paese. Certo, non appena ha cominciato a fare carriera in Italia ha acquistato una enorme villa con piscina in provincia di Buenos Aires, ma è chiaro che scoprire alcuni dettagli inediti della sua vita prima del successo fa sempre un certo effetto. Ora la conduttrice ha rispolverato alcune foto dell'adolescenza: ecco com'era a 14 anni.

Il regalo ricevuto da Belén dal vecchio amico argentino

Durante la permanenza in Argentina Belén Rodriguez ha rivisto Herman Aust, un vecchio amico di gioventù, e a quanto pare insieme a lui si è divertita a ricordare il periodo dell'adolescenza. Quest'ultimo, in particolare, le ha fatto un regalo davvero speciale: le ha portato alcune vecchie foto "stampate", una vera e propria rarità nell'epoca del boom del digitale. Entusiasta del dono ricevuto, Belén non ci ha pensato su due volte a postare tutto sui social al motto di "14 años? wow……grazie amico per il regalo delle foto stampate!". Alla didascalia ha poi aggiunto gli hashtag #minibelen e #reta (la località balneare in provincia di Buenos Aires visitata proprio qualche giorno fa con la famiglia).

Belén con Herman Aust

Le foto di Belén Rodriguez da ragazzina

Com'era Belén a 14 anni? Lo ha rivelato lei stessa sui social postando le foto dell'adolescenza ricevute in regalo dal vecchio amico. T-shirt total pink a maniche corte, micro shorts di jeans a vita bassa, orecchini maxi e capelli scuri portati lunghi e fluenti: sebbene fosse solo una ragazzina, Belén vantava già la bellezza mozzafiato che ancora oggi la contraddistingue.

Belén Rodriguez a 14 anni

Certo, aveva il viso un tantino più giovane e ingenuo, ma per il resto ha mantenuto praticamente intatti il suo fascino e la sua silhouette, dagli addominali scolpiti alle labbra carnose. Con questi scatti la conduttrice metterà a tacere le malelingue che insinuano che abbia stravolto il suo aspetto con i ritocchi?