La casa in Argentina di Belén Rodriguez, una villa con piscina e due saloni Belén Rodriguez è tornata in Argentina, la sua terra natale, ed è lì che trascorrerà il Capodanno con genitori, fratelli e figli. Dove si trova e com'è la casa di famiglia?

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è felice come una bambina e non solo perché ha ritrovato la felicità al fianco di Elio Lorenzoni: nelle ultime ore è tornata in Argentina ed è proprio lì che trascorrerà il Capodanno con la famiglia al completo. Certo, gli screzi con Antonino Spinalbese (che l'aveva accusata di averlo tenuto lontano dalla figlia a Natale) stavano rischiando di rovinare la vacanza nella sua terra natale, ma probabilmente la conduttrice risolverà la questione in tribunale. A farle compagnia durante il "viaggio dei sogni" non potevano che esserci anche i figli Santiago e Luna Marì, apparsi adorabili durante il volo tra giochi col tablet e "scambi di bomber". Dove alloggiano i Rodriguez? Nell'enorme villa di famiglia: ecco tutti i dettagli.

Dove si trova la casa argentina della famiglia Rodriguez

La famiglia Rodriguez è molto legata alle sue origini argentine: sebbene da oltre un decennio per motivi di lavoro tutti i suoi membri si siano trasferiti in Italia, per la precisione a Milano, continuano ad avere una villa a Pilar, città in provincia di Buenos Aires quasi totalmente residenziale.

L'ingresso della villa a Pilar

Belén ha documentato ogni dettaglio del ritorno a casa al motto di "Home sweet home", dal piccolo Santiago che bussa alla porta agli abbracci con i genitori e con i fratelli Cecilia e Jeremias. L'abitazione di famiglia è un'adorabile palazzina color panna: è immersa nel verde, ha un ingresso circondato da colonne e delle lampade in stile lanterna accanto alla porta in legno scurissimo.

La cucina-salotto open space nella casa di Belén in Argentina

Dopo aver varcato la porta di ingresso si entra in un enorme open space all'insegna del total white: si tratta di un soggiorno-cucina spazioso e arioso dotato di finestre e balcone che danno sia sull'esterno che su un giardino privato interno.

L'ingresso

Il salotto è dotato di tre divani piazzati davanti alla maxi tv e al camino elettrico: quello centrale è il più ampio, mentre sui lati ci sono delle poltrone a due posti dotate di comode penisole. Non mancano il tavolino centrale, le foto di famiglia appese al muro e dei grossi specchi che donano ulteriore profondità all'ambiente.

Il salotto open space

La cucina con pavimento a scacchi

L'open space è dotato anche di una cucina in tinta, ovvero color panna ma con qualche dettaglio dark, dal marmo sulla penisola centrale agli elettrodomestici, fino ad arrivare al piano cottura a induzione. Lo stile è un mix di classico e moderno come impongono i trend delle ultime stagioni.

Sempre nella zona cucina c'è anche un piccolo tavolo per i pranzi in famiglia dotato di sedute black&white. La particolarità di questa parte della villa? È dotata di un suggestivo pavimento a scacchi bianchi e neri che aggiunge un tocco di originalità all'ambiente.

Il salone con terrazzo esterno

La villa di Belén Rodriguez in Argentina è dotata anche di un secondo salone, questa volta non dà sull'ingresso ma su una terrazza privata. Al di là del lungo tavolo e del maxi lampadario di cristalli, è dotato di una vetrata con vista su piscina che è stata decorata con una bandiera dell'Argentina attaccata sopra le tende bianche.

La zona della casa più amata dai piccoli Luna Marì e Santiago? Naturalmente la piscina privata costruita nel mezzo di un enorme terrazzo: la zona verde con cespugli, prati e alberi è dotata di solarium, mentre appena fuori la vetrata è stato allestito un salottino per rilassarsi all'ombra con tanto di tavolo e sedie in legno.

La terrazza con piscina