Luna Marì in partenza per l’Argentina con Belén e Santiago: “ruba” il bomber over alla mamma Belén Rodriguez è partita per l’Argentina con i figli dopo la “rissa social” con Antonino Spinalbese. Luna Marì, in particolare, le ha “rubato” il bomber, apparendo adorabile con la giacca XXL. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Belén Rodriguez è finita ancora una volta al centro delle attenzioni dei media: ha trascorso il Natale in un resort extra lusso in Franciacorta, apparendo felice e rilassata col nuovo compagno Elio Lorenzoni e con la piccola Luna Marì. Per la sera della vigilia mamma e figlia si erano vestite in coordinato in total white ma il piccolo dettaglio emerso solo nelle ultime ore è che proprio quella vacanza stava facendo infuriare Antonino Spinalbese, tenuto lontano dalla figlia per tutte le feste (a detta sua per una "imposizione della conduttrice). Tra i due ex è andata in scena una vera e propria "rissa social" a colpi di post e Stories, conclusasi con la promessa di portare la questione in tribunale.

Luna Marì e Santiago giocano con le giacche invernali

Ora Belén è volata in Argentina per trascorrere il Capodanno con la famiglia e lo ha fatto con entrambi i figli. Sui social, al di là dei lunghi post di sfida rivolti all'ex Antonino, ha anche condiviso alcune adorabili foto dei fratellini.

Luna Marì e Santiago

Poco prima di imbarcarsi i due hanno giocato con le loro giacche invernali: se da un lato Santiago ha indossato il mini piumino rosa metallizzato di Luna, la piccola ha "rubato" il bomber alla mamma, apparendo dolcissima in versione "omino Michelin". Si tratta della giacca a vento di The North Face, per la precisione il modello bombato in nero e giallo (prezzo 350 euro), la cui silhouette oversize ha reso la bimba ancora più tenera e buffa del solito.

Leggi anche Luna Marì gioca con i trucchi di mamma Belén, è adorabile con la gonnellina di tulle

Luna Marì col bomber The North Face

Belén Rodriguez in volo si prende cura della sua bellezza

Durante il volo diretto in Argentina Belén Rodriguez ha deciso di rilassarsi, documentando sui social alcuni dettagli del viaggio con i figli tra uno scalo e l'altro. Ha lasciato i bimbi giocare con smartphone e tablet, mentre lei si è data alle coccole beauty.

Belén Rodriguez in partenza per l'Argentina

Rimasta in canotta bianca a costine, si è prima scattata un selfie con tanto di didascalia "Ciao Ciao" (probabilmente rivolta ad Antonino), poi si è mostrata alle prese con un trattamento di bellezza. Per combattere le occhiaie e apparire raggiante all'atterraggio la conduttrice ha usato delle patch di silicone dall'effetto idratante sotto gli occhi. A questo punto, dunque, non resta che aspettare i primi scatti che documenteranno la reunion della famiglia Rodriguez.

Belén con la maschera anti-occhiaie