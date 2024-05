video suggerito

Uomini e donne devono allenarsi e mangiare in modo diverso, quali sono i consigli da seguire Spesso i consigli di salute non sono differenziati sulla base del sesso, una mancanza che li rende incompleti e inadeguati. L'allenamento e la dieta dovrebbero variare a seconda del genere, ecco come.

A cura di Annachiara Gaggino

Per molto tempo la medicina ha studiato esclusivamente le cause e gli effetti di malattie, diete e allenamento solo sul corpo maschile, ignorando completamente quello femminile. Le caratteristiche delle donne sono state raramente prese in considerazione, adattandovi le scoperte fatte sugli uomini. Tuttavia, le differenze tra i sessi sono fisiologiche, una mancata valutazione di queste variazioni comporta consigli medici incompleti e inadeguati. La questione ha conquistato anche il dibattito politico e, per migliorare la ricerca sulla salute delle donne, il presidente Joe Biden ha firmato una direttiva che ha l'obiettivo di integrare la salute delle donne nelle agenzie federali e di promuovere nuove ricerche. Tra le ricercatrici che hanno dedicato la propria carriera a capire come le donne dovrebbero prendersi cura della propria salute in maniera ottimale c'è Stacy Sims, fisiologa dell'esercizio fisico e nutrizionista stanziata in Nuova Zelanda.

Differenze tra uomini e donne

In un'intervista rilasciata alla CNN la dottoressa Stacy Sims ha raccontato che le donne sono state escluse fin dall'inizio dalla ricerca medica e che non è stata presa in considerazione la possibilità che potessero differenziarsi dagli uomini. "Una tradizione difficile da cambiare", ha chiosato. "Una cosa che ho apprezzato della pandemia di Covid-19 è che i ricercatori si sono alzati e hanno detto: ‘Dobbiamo davvero analizzare le differenze di sesso'. Poiché il Covid-19 è stato più grave negli uomini, gli effetti collaterali del vaccino erano più evidenti nelle donne. Inoltre, ha colpito più duramente le donne e ha colpito il loro cervello più degli uomini", ha spiegato la dottoressa. Secondo uno studio pubblicato nel 2022 su Women's Health Report nella letteratura medica le donne rimangono sottorappresentante; il fatto che il corpo femminile sia diverso da quello maschile è evidente già dalla struttura cellulare del Dna composto dal doppio cromosoma X nelle donne. Da 2007 è noto che le donne hanno quasi il doppio delle probabilità di avere un infarto rispetto agli uomini e che riferiscono molti più sintomi associati alle sindromi coronariche acute, uno studio del Nation Institutes of Health pubblicato nello stesso anno non vedeva la necessità di differenziare i sintomi nei sessi, nonostante si fosse riscontata una divergenza tra le tipologie. "Se lavorassimo con la nostra fisiologia sapendo che le donne non sono piccoli uomini, immaginate i risultati in termini di salute", ha affermato la dottoressa Stacy Sims in una conferenza TED del 2019.

Che allenamento dovrebbero seguire le donne

Secondo quanto dichiarato da Stacy Sims è importante che le donne integrino l'esercizio fisico di forza o resistenza. "Questo tipo di attività aiuta a ridurre il rischio di demenza e di Alzheimer. Un esercizio a cui le donne non sono mai state indirizzate ma che è di fondamentale importanza", ha affermato. "È importante anche in funzione alla menopausa. I nostri ormoni iniziano a cambiare tra i 40 e i 50 anni e questo ha un impatto enorme sulla composizione corporea, facendo perdere muscoli e aumentare il grasso. Disponendo di massa magra grazie all'allenamento di forza il ritmo del cambiamo rallenta". La dottoressa ha raccomandato un allentamento ad alta intensità a intervalli, che aiuta a velocizzare il proprio metabolismo, riduce il grasso viscerale, mantiene il microbioma intestinale e migliora la salute cardiovascolare.

Nutrizione, l'importanza dell'apporto proteico

Contro quanto che si tende a credere le donne hanno bisogno dello stesso apporto proteico degli uomini. "Con l'avanzare dell'età diventano anabolicamente resistenti all'esercizio fisico e all'assunzione di proteine, il che significa che il loro corpo non risponde altrettanto bene all'esercizio fisico e all'assunzione di proteine per costruire i muscoli. Quindi è necessario assumere più proteine", ha chiosato la dottoressa. "Le donne dovrebbero assumere da 1 a 1,1 grammi di proteine per chilo di peso corporeo al giorno. Per gli allenamenti di forza, è consigliabile assumere 15 grammi di proteine prima della sessione e 30-35 grammi dopo, per aiutare la forza e facilitare le ripetizioni. Per l'attività cardiovascolare, prima si assumono 15 grammi di proteine con 30 grammi di carboidrati – i carboidrati aiutano a far salire la glicemia, perché il corpo delle donne consuma rapidamente gli zuccheri nel sangue – ma dopo è il momento di assumere proteine – da 30 a 35 grammi, o 40 grammi per le donne in perimenopausa e in post-menopausa precoce".