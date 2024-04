Le abitudini che aiutano a mantenere il corpo giovane anche in menopausa

video suggerito

A cura di Annachiara Gaggino

L'arrivo della menopausa è un momento di forte cambiamento per ogni donna. I mutamenti ormonali influiscono anche sul fisico, facilitando l'aumento di peso e i problemi ossei come l'osteoporosi. Queste trasformazioni del corpo non si possono controllare, tuttavia, si è possibile approcciarsi a delle abitudini in grado di aiutare il metabolismo e bilanciare gli ormoni. "I cambiamenti del fisico non si possono cambiare, ma si può influire positivamente con l'alimentazione, l'esercizio fisico e lo stile di vita in generale", ha spiegato a HELLO! Magazine Louisa Drake, personal trainer che ha lavorato anche con le celeb come Victoria Beckham e Gwyneth Paltrow. Non esista una formula magica unica per tutte le donne, ognuna è diversa e gli effetti che la menopausa ha sul corpo possono cambiare, ma ci sono alcuni consigli che chiunque può seguire per migliorare il proprio stile di vita.

Almeno dieci minuti di allenamento al giorno

Non tutti hanno voglia di andare in palestra e di fare lunghe sessioni di attività fisica, la verità è che basta camminare per almeno dieci minuti al giorno. "È l’esercizio più accessibile e attuabile da chiunque, a qualsiasi livello. Inoltre è un ottimo modo per schiarirsi le idee. Dà la spinta giusta quando non ci si sente bene", ha spiegato la personal trainer. L'allenamento cardio è molto utile per bruciare grassi, ma non va sottovalutato quello di forza con i pesi, ottimo per ridurre i problemi dell'osteoporosi.

Seguire una dieta che aiuti gli ormoni

Assumere cibi integrali ricchi di nutrienti, proteine ​​magre, grassi buoni e prodotti di stagione, può fare miracoli per la salute ormonale, ha spiegato Louisa Drake. "Puntare quindi su una dieta sana ed equilibrata concentrandoti sui macronutrienti: proteine, grassi, carboidrati e micronutrienti, vitamine e minerali è molto utile. Assumere fibre nei pasti aiuterà ad avere più energia mentre un livello equilibrato di zucchero aiuta la regolarità intestinale". Meglio evitare i cibi piccanti perché possono causare le tipiche vampate di calore della menopausa.

Migliorare la tua routine del sonno

Gli sbalzi ormonali rendono il riposo più difficile; le donne in menopausa, infatti, sono spesso soggette a vampate di calore e sudorazione notturna che compaiono regolarmente. “La mancanza di sonno e lo stress influiscono sugli ormoni della fame, sull’umore e sul peso. Assicurarsi, quindi, che la camera da letto sia abbastanza fresca ed evitare di utilizzare smartphone, computer o guardare la televisione mentre è a letto", ha proseguito la personal trainer. "Consiglio di valutare attività come la meditazione, la respirazione profonda e lo yoga per rilassarsi e restare in equilibrio". Se si fa fatica a dormire è meglio limitare la caffeina, ed evitarla dopo le 16.