Come regolare il sonno: i consigli da seguire per dormire bene

A cura di Valeria Paglionico

Da dove bisogna cominciare per prendersi cura del proprio benessere? Dal sonno: dormire bene è infatti il punto di partenza per sentirsi rilassati e in forze per tutta la giornata, mentre un cattivo riposo va a influenzare non solo le sensazioni fisiche ma anche la salute mentale ed emotiva. Il sonno è fondamentale per prendere buone decisioni, regolare l’umore, rafforzare le difese immunitarie, migliorare l’attenzione e la memoria, abbassare la pressione e mantenere un peso sano. Ecco quali sono i consigli della neuropsicologa clinica Judy Ho per migliorare la routine notturna, così da affrontare meglio anche i propri impegni quotidiani.

Perché spegnere il cellulare la notte

Il primo step da attuare per migliorare la qualità del sonno è spegnere il cellulare quando ci si mette a letto. Sebbene a primo impatto si possa pensare che il costante contatto col mondo esterno migliori la salute mentale, in verità influisce negativamente sul fisico. Usare frequentemente il telefono ostacola la produttività durante il giorno e disturba il sonno di notte, provocando un costante stato di "ansia da notifica”. Essenziale per dormire bene è anche qualche esercizio di stretching. Bastano 15-30 minuti di attività per sciogliere e rilassare i muscoli, dicendo addio alla fastidiosa sensazione di tensione (accentuata nei periodi di stress). Così facendo, probabilmente non ci rigirerà in continuazione alla ricerca della posizione perfetta.

Cosa fare in caso di insonnia

Che sia un rumore improvviso o una fonte di luce “non prevista”, non importa, in entrambi i casi si tratta di “disturbatori” del sonno che vanno prevenuti. Sarebbe bene, dunque, andare a dormire con tappi per le orecchie e mascherine per gli occhi, oltre che usare delle luci fioche in camera da letto. È necessario, inoltre, crearsi una precisa routine serale, magari facendo qualcosa di rilassante, da qualche esercizio yoga alla lettura, fino all’ascolto di musica rilassante: sarà di fronte a quei precisi gesti che il cervello capirà che è arrivata l’ora di andare a dormire. Non trascurare, infine, la sistemazione per la notte, dove tutto, dal materasso al cuscino, deve essere comodo e confortevole. Cosa fare in caso di insonnia? Si potrebbe provare a stravolgere la disposizione degli arredi in camera da letto, a volte si rivela un ottimo rimedio per trovare una nuova “zona comfort”.

