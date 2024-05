video suggerito

Qual è l’ora migliore per allenarsi? Uno studio rivela il momento perfetto per fare attività fisica L’orario del giorno in cui si pratica attività fisica può variare i risultati e i benefici. Un recente studio, però, sembrerebbe aver individuato il momento perfetto per allenarsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Allenarsi è un'attività fondamentale per il nostro benessere psicofisico. Numerosi studi si concentrano su analizzarne i benefici, anche differenziando gli effetti positivi per le donne e per gli uomini. In un recente studio australiano, i ricercatori hanno sostenuto che la sera è il momento più salutare per allenarsi. Il loro studio ha preso in esame 30mila persone affette da obesità dimostrando che chi si allenava aveva il 28% possibilità in meno di morire rispetto a chi si allenava di mattina o di pomeriggio. Il risultato ha sorpreso anche gli stessi ricercatori. Anche se gli studi sul tema sono ancora pochi, sembra che nuotare, correre o allenarsi in generale, sembra essere sempre più evidente che alcuni momenti della giornata possono essere particolarmente ideali per fare attività fisica. Ecco le varie differenze tra gli allenamenti mattutini, pomeridiani o serali.

Gli allenamenti al mattino: i benefici

In uno studio del 2022 pubblicato dalla Società Europea di Cardiologia, l'esercizio fisico mattutino è particolarmente benefico per la salute del cuore e per il ritmo circadiano, che influisce sulla qualità del sonno. Sempre secondo la ricerca, l'allenamento al mattino impatterebbe maggiormente nel tentativo di perdere peso. Per gli habitué, la mattina risulta il momento migliore per allenarsi, per comodità e per avere la giusta carica per affrontare la giornata.

I benefici di fare attività fisica il pomeriggio

Allenarsi il pomeriggio è un lusso che in pochi si possono permettere. Se però siete tra i fortunati che hanno le ore libere da impegni lavorativi nel pomeriggio, ci sono diversi lati positivi nell'allenarsi nelle ore successiva al pranzo. La temperatura corporea gioca un ruolo importante nelle prestazioni atletiche. Diversi studi recenti condotti su atleti agonisti suggeriscono che una temperatura corporea più bassa riduce le prestazioni (anche se gli esercizi di riscaldamento aiutano a contrastare questo fenomeno) e che gli allenamenti pomeridiani aiutano a giocare meglio e a dormire più a lungo. Per i fan del pisolino pomeridiano, poi, una ricerca ha dimostrato che fare anche un pisolino prima di allenarsi potrebbe non essere una brutta idea. Uno studio cinese, infine ha rivelato che l'orario migliore per allenarsi è tra le 11 e le 17.

Allenarsi la sera: i benefici

Tornando allo studio sull'allenamento serale, suggerisce che coloro che sono affetti da obesità potrebbero trarre beneficio da un allenamento serale. L'esercizio fisico rende l'insulina più efficace nell'abbassare i livelli di zucchero nel sangue, impedendo così l'aumento di peso e il diabete di tipo 2, una conseguenza comune e devastante dell'obesità. La sera si è più resistenti all'insulina come ha riportato uno degli autori dello studio australiano. Una preoccupazione, però, riguardo all'esercizio fisico serale è che l'attività fisica possa disturbare il sonno.