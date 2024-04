video suggerito

Acqua e limone al mattino fa bene? Qual è la verità sulla bevanda: i benefici e le proprietà L'acqua e limone è una bevanda calda che da qualche anno è entrata tra le abitudini mattutine di moltissime persone. Tra scetticismo e verità abbiamo chiesto a un esperto quali sono le proprietà benefiche e le controindicazioni.

Intervista a Dott. Loreto Nemi Dietista e docente presso l'Università Unicamillus di Roma

A cura di Francesca Parlato

Una mela al giorno toglie il medico di torno e idem, a quanto sembra, un bicchiere di acqua calda con il limone. Esatto un bicchiere di acqua appena appena calda (non bollente come una tisana o un tè) e mezzo limone fresco (meglio ancora se biologico) spremuto sembrano essere un toccasana per l'organismo. Alcuni dicono che addirittura farebbe dimagrire. Ma cosa è vero e cosa è falso? È meglio berla a digiuno, appena svegli, o dopo aver mangiato qualcosa? Con il dietista Loreto Nemi sfateremo falsi miti e scopriremo quali sono le vere proprietà dell'acqua calda con il limone.

Quali sono i veri benefici di acqua e limone

Partiamo da quello a cui non serve l'acqua calda con il limone, ovvero a dimagrire. "È una falsa speranza. Non ci sono studi nella letteratura scientifica che attestino questa proprietà. Per dimagrire ci vuole una dieta studiata e che preveda un piano nutrizionale equilibrato, oltre che un'attività sportiva". È vero però che i due ingredienti, acqua calda e limone, presi anche separatamente possono svolgere alcune azioni importanti per il nostro organismo. "Partiamo dall'azione digestiva. L'acqua calda, anche senza limone, svolge un effetto positivo sull'apparato digerendo, stimolando la motilità intestinale ovvero la peristalsi, che aiuta il transito del cibo tra lo stomaco e l'intestino". L'acqua calda dunque facilita una digestione regolare e può anche prevenire la stitichezza. "Può migliorare la secrezione gastrica: il calore dell'acqua stimola lo stomaco a secernere in modo più efficace acidi e enzimi digestivi e poi c'è anche l'effetto calmante e rilassante sulle pareti intestinali e su tutti gli organi coinvolti nella digestione. L'acqua calda può infatti anche alleviare crampi e spasmi muscolari". Poi c'è l'azione diuretica. "Il limone può avere un'azione diuretica, anche se blanda, dovuta alla presenza di alcuni micronutrienti come i flavonoidi (come l'esperidina) che è capace anche di ridurre l'infiammazione e anche la presenza di vitamina C e del potassio, può avere un effetto blandamente diuretico". Infine c'è l'effetto detox. "Bisogna capire cosa si intende per depurazione: sicuramente ci sono alcuni elementi presenti nel limone (come gli antiossidanti) che possono stimolare leggermente il fegato nella produzione di alcuni enzimi per la normale e fisiologica detossificazione e anche l'aumento della diuresi può avere un effetto detox. Ma oggi c'è un'amplificazione legata al concetto di detox specie quando si parla di questa bevanda. Bere un bicchiere di acqua calda e limone non ha un impatto così significativo sul lavoro che già normalmente svolgono fegato e reni". Altri effetti positivi riguardano la sensazione di alito pesante: "Grazie ai flavonoidi e all'aroma fresco tipico di questo frutto, l'acqua calda con il limone si rivela un efficace rimedio per l'alitosi". Anche la pelle, grazie alla vitamina C, può beneficiare di un consumo abituale di limone. "La vitamina C che si trova in mezzo limone spremuto è in grado di stimolare efficacemente la produzione di collagene che rende la pelle più tonica ed elastica". Infine il succo di limone è da sempre considerato un rimedio efficace contro la diarrea. "Anche in questo caso non esiste una letteratura scientifica a supporto. È vero però che molti pazienti trovano questa bevanda utile e vantaggiosa per la loro regolarità intestinale, ma probabilmente, come già detto, è l'acqua calda da sola che favorisce la peristalsi".

Le proprietà del limone

Vitamina C, potassio, flavonoidi: il limone, col suo sapore aspro e fresco è una fonte di elementi utili e salutari per l'organismo. "Il limone e il succo di limone contengono pochissime calorie, circa 15 calorie in 100 ml di succo di limone fresco. Questo vuol dire pochissimi zuccheri, neanche 2 grammi, per fare un paragone, basta pensare al fatto che un cucchiaino ne contiene circa 5. E per dare ancora qualche numero: in un bicchiere di 100 ml di succo di limone troviamo 50 mg di vitamina C e 140 mg di potassio". Il limone è utile anche per favorire l'assorbimento del ferro vegetale. "Non a caso su alcune verdure come gli spinaci si spreme il succo di limone per aumentare la biodisponibilità e l'assunzione del ferro che contengono".

Come preparare acqua e limone e quando bere la bevanda

Per preparare acqua calda e limone bisogna fare attenzione a un solo passaggio: la temperatura dell'acqua. "Non bisogna superare i 40-50 gradi – spiega il dietista Nemi – L'acqua non deve essere bollente perché altrimenti potrebbe irritare le pareti dell'esofago e soprattutto perché la vitamina C è idrosolubile e termolabile, rischierebbe di degradarsi se la temperatura fosse troppo alta. Riscaldiamo un bicchiere abbondante di acqua e aggiungiamo il succo di un limone intero o di mezzo limone, a seconda dei nostri gusti. Non aggiungiamo zucchero e beviamolo al mattino presto prima di fare colazione in modo tale da preparare il nostro stomaco, dopo il digiuno notturno, alla colazione. L'acqua calda con il limone ha l'effetto di una doccia interna, di una pulizia dell'organismo". Attenzione soltanto ai denti: "L'acido del limone potrebbe rovinare lo smalto dei denti per questo il consiglio è usare la cannuccia oppure lavare i denti subito dopo per prevenire l'effetto corrosivo".

Acqua e limone fa male? Chi non deve berla

L'acqua e limone può rientrare nelle abitudini di ognuno di noi, senza effetti miracolosi o dannosi per chi ne prende un bel bicchiere al mattino. Le uniche controindicazioni riguardano le persone che soffrono di acidità di stomaco. "I soggetti che hanno gastrite o reflusso devono fare attenzione, per loro infatti è sconsigliato bere e mangiare agrumi. In tutti gli altri casi l'acqua e limone può comunque diventare una sana abitudine soprattutto per l'apporto di vitamina C, un elemento che se assunto con regolarità nel lungo periodo fa bene all'organismo e alza le difese immunitarie". Per il dimagrimento invece nulla da fare. "Per perdere peso ci vuole un approccio olistico, un percorso di nutrizione completo che prevede una dieta equilibrata e un'attività fisica. Non esistono alimenti o rimedi miracolosi. Neanche i limoni".

