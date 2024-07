video suggerito

Quanti noci pecan si possono mangiare al giorno: tutte le proprietà e i benefici La noce pecan è il frutto del pecan, un albero che è particolarmente diffuso in Nord America anche se viene coltivata soprattutto in Brasile. Ricche di carboidrati e proteine, questo tipi di frutta secca è simile alla noce. La quantità giornaliera consigliata è di 30 grammi mentre tra le proprietà benefiche si distingue soprattutto quelle antiossidanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Noci pecan

La noce pecan è un tipo di frutta secca. È il frutto del pecan, albero originario dell'America del Nord: oggi questa pianta viene coltivata soprattutto in Brasile. Di fatto il frutto della pianta è una drupa e quello che mangiamo noi è in realtà il seme. Le noci pecan sono coltivale dal 1876. I nativi americani mangiavano la drupa prima della colonizzazione da parte delle popolazioni europei. Il nome "pecan" sembra derivare dalla lingua delle popolazioni native. Questa tipologia di frutta secca è ricca di calorie, di cui il 60% è composto da grassi insaturi, ossia grassi buoni. Le noci comuni sono più ricche di vitamina A rispetto a quelle pecan e, in generale, sono più ricche di calorie.

Quali sono le proprietà nutritive delle noci pecan

Le noci pecan sono ricche di calorie. Per 100 grammi di prodotto l'apporto calorico è di 691 calorie. Di questi 100 grammi 13, grammi sono di carboidrati, 9 di proteine e 71 di lipidi. Le noci sono ricche di fibre, vitamina E, C, A. Inoltre, sono ricche di sali minerali come il magnesio, il calcio, lo zinco, il ferro e il manganese. Sono anche una fonte di beta-carotene che può contribuire all'abbronzatura naturale della pelle.

Quali sono i benefici delle noci pecan

Le proprietà benefiche delle noci pecan sono molteplici. Le noci pecan sono valide alleate nella riduzione del colesterolo cattivo e nel tenere sotto controllo i livelli. Inoltre, le noci migliorano la sensibilità all'insulina e proteggono tutte quelle persone che sono a rischio di sviluppare diabete di tipo 2. Questo tipo di noci, inoltre, contribuiscono alla prevenzione di malattie croniche e ictus, poiché proteggono l'apparato cardiovascolare anche grazie agli antiossidanti che contengono. Questi ultimi, poi, sono fondamentali per aiutare il sistema immunitario ad aumentare le proprie difese. Tra i benefici di questo particolare tipo di frutta secca troviamo: la prevenzione da infezioni, da infiammazioni e la vitamina E aiuta a proteggere la salute della pelle.

Leggi anche Quanti semi di girasole si possono mangiare al giorno: le proprietà e i benefici

Quante noci pecan possiamo mangiare al giorno

La quantità giornaliera di noci pecan al giorno si aggira sui 30 grammi. Se inserite all'interno di uno stile di vita sano e di un'alimentazione equilibrata, potrete mangiarle ogni giorno, sia come spuntino che a colazione, senza danneggiare la salute dell'organismo.

Qual è la differenza tra noci pecan e noci?

Le noci pecan e le noci sono due tipologie di frutta secca molto diverse tra loro . Le noci pecan contengono un'alta percentuale di fibre che aiutano la regolare funzionalità dell'intestino. La grande percentuale di grassi buoni e sali minerali aiutano l'apparato cardiovascolare a funzionare correttamente. Le noci, note anche come noci brasiliane, hanno altre proprietà benefiche: grazie alla presenza di omega 6 e 9 sono validi alleati per il colesterolo, oltre ad aiutare l'organismo con fibre e sali minerali