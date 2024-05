video suggerito

Luna Marì come una principessa Disney: è adorabile con l’abito di Cenerentola e la corona Luna Marì sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più adorabile. A dimostrarlo è stata mamma Belén Rodriguez, che sui social ha postato delle sue meravigliose foto in versione principessa Disney. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez si è ormai lasciata definitivamente alle spalle il momento difficile vissuto dopo la rottura con Stefano De Martino e ha ripreso a lavorare a pieno ritmo. Tra la campagna pubblicitaria dei costumi firmati Me Fui per la prossima estate e il lancio del suo primo brand beauty Soy Rebeya, è più impegnata che mai ma, nonostante ciò, trova sempre del tempo da dedicare ai figli, le persone più importanti della sua vita. Questa mattina, ad esempio, l'ha trascorsa con la piccola Luna Marì Spinalbese, servendosi dei social per celebrare la sua incredibile bellezza: ecco le adorabili foto della piccola in versione principessa Disney.

La trasformazione di Luna Marì in principessa

Qualche settimana fa Belén Rodriguez si era divertita a "tornare bambina" organizzando una vacanza a Disneyland Paris con la sorella Cecilia e con i figli. Sebbene avesse già postato alcuni scatti del viaggio, primi tra tutti quelle con le tradizionali orecchie da Minnie, nelle ultime ore è tornata a spulciare la galleria di foto realizzate in quei giorni speciali, perché lo ha fatto? Per rendere omaggio alla bellezza della piccola Luna Marì. Si è concentrata su dei primi piani letteralmente "da fiaba", nei quali la bimba ha realizzato uno dei suoi più grandi sogni: trasformarsi in una principessa Disney.

"La mia principessa", la dedica di Belén

Al motto di "La mia principessa", Belén ha mostrato la sua seconda figlia in versione Cenerentola. A Disneyland Paris ha infatti indossato l'iconico abito azzurro della protagonista della fiaba Disney, quello con la maxi gonna a ruota, le maniche a sbuffo di tulle e il bustier steccato tempestato di cristalli. Nel look della bimba non sono mancati la coroncina scintillante abbinata a una coda di cavallo alta e lo scettro (ovvero un accessorio ispirato alla Sirenetta che "spara" centinaia di bolle di sapone). I fan sono letteralmente impazziti e non hanno esitato a sottolineare l'incredibile somiglianza di Luna con il papà Antonino.

