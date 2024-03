Belén Rodriguez, la foto a quattordici anni: “Sorrido nello stesso modo” La show girl di origini argentine mostra ai suoi follower uno scatto di lei adolescente e sorridente. Capelli sciolti e trucco leggero si possono notare tutte le tendenze del periodo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Belén Rodriguez fa un tuffo nel passato e pubblica una serie di foto che la ritraggono da adolescente. La show girl di origini argentine si immerge nei ricordi dopo la fine della storia d'amore con Elio Lorenzoni e le smentite su un presunto flirt con il giocatore di basket Bruno Cerella. La trentanovenne nell'ultimo periodo si è concentrata su se stessa e sui figli, acquistando casa, dedicandosi a viaggi in solitaria e poi facendo qualche piccola "follia" come il piercing all'ombelico e un tatuaggio nuovo. Sembra che la presentatrice stia affrontando il momento con serenità e l'ultima foto pubblicata lo dimostra.

La show girl ha condiviso con i suoi follower uno scatto che la ritrae a 14 anni. Una folta chioma castano scuro le incornicia dolcemente il viso pulito e pieno dell'adolescenza. Le gote pronunciate sono enfatizzate dal sorriso raggiante e spontaneo colto nel momento della foto, il trucco è basico realizzato con una leggera linea di eyeliner sugli occhi e un lucidalabbra come andava di moda ai tempi. Sotto i capelli si intravedono un altro pezzo d'archivio immancabile nel portagioie nel periodo a cavallo tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila: un paio di orecchini a cerchio. "Io amo questa foto, perché sorrido esattamente in egual modo", ha scritto nella caption Belén Rodriguez.

Le immagini amarcord di Belén Rodirguez

Non è la prima volta che la presentatrice mostra scatti nostalgici. Qualche tempo fa aveva pubblicato una foto che la ritraeva assieme alle amiche dieci anni prima, per poi condividerne un altra che le immortalava oggi. Accanto a lei Antonia Achille e Patrizia Griffini a cui è legata da molto tempo. "Qualche ruga in più, qualche capello bianco in più, qualche dramma in più. Ma tanta esperienza, tanta pazienza, tanta voglia di vivere! Sempre insieme ragazze mie, fino alla fine dei nostri giorni! Vi amo così tanto!", aveva scritto.