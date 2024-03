Belén Rodriguez, dopo il piercing ha fatto un nuovo tatuaggio Belén Rodriguez sembra essere in vena di colpi di testa. Dopo il piercing all’ombelico, ha fatto un nuovo tatuaggio: si tratterà di un modo per lasciarsi definitivamente il passato alle spalle? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

32 CONDIVISIONI condividi chiudi

Belén Rodriguez sta vivendo un momento di rinascita dopo aver detto addio sia all’ex marito Stefano De Martino che all’ultimo fidanzato Elio Lorenzoni. Da qualche tempo a questa parte si sta concentrando molto su se stessa e, tra lezioni di danza classica e di tango, viaggi in solitaria in giro per il mondo e dolci esperienze con i figli Santiago e Luna Marì, sembra aver ritrovato il sorriso. Sui social documenta la normale quotidianità ma la cosa particolare è che di recente sembra essere in vena di “colpi di testa”: dopo aver rifatto il piercing all’ombelico come quando era giovanissima, ecco qual è il nuovo dettaglio inedito che ha aggiunto alla sua immagine.

Belén torna dal tatuatore

In quanti dopo un periodo difficile e traumatico hanno provato a lasciarsi il passato alle spalle con dei colpi di testa rivoluzionari? È proprio quanto sta facendo Belén Rodriguez. Oltre ad aver comprato una nuova casa a Milano (ed essere alle prese con la sua totale ristrutturazione), sta anche aggiungendo qualche piccola novità alla sua immagine. Al di là dei soliti massaggi per avere un corpo impeccabile e delle terapie a base di ozono per ossigenare il sangue, pare essere tornata anche a fare visita al tatuatore di fiducia. Se fino a qualche mese fa si era sottoposta a diverse sedute di laser per cancellare quasi tutti i tatuaggi che aveva sul corpo, ora le cose sono cambiate.

Belén lascia intravedere il tatuaggio

Il nuovo tatuaggio di Belén Rodriguez

Sui social Belén si è mostrata alle prese con dei giochi casalinghi con la piccola Luna Marì e inconsciamente ha fatto un primo piano sul piede sinistro, rivelando la caviglia avvolta nella pellicola trasparente. Sotto la plastica che solitamente si usa per proteggere i tatuaggi appena fatti si intravede l’inchiostro indelebile, per la precisione un disegno “a cavigliera” che sembra riprodurre delle romantiche rose. Già in passato la conduttrice aveva un tattoo proprio in quella posizione, dunque probabilmente ha ricalcato il vecchio disegno oppure lo sta coprendo per lasciarsi definitivamente alle spalle il passato. Quand’è che mostrerà il risultato finale ai fan?