Belen Rodriguez dieci anni dopo: le foto ieri e oggi con le amiche del cuore La showgirl di origini argentina ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto del 2014. Accanto a lei Antonia Achille e Patrizia Griffini a cui è legata da molto tempo.

A cura di Annachiara Gaggino

Gli scatti a distanza di dieci anni pubblicati da Belen Rodriguez

Belen Rodriguez pubblica un ricordo di dieci anni fa. Era il 2014, la showgirl aveva avuto da poco il primogenito e il suo sogno d'amore con Stefano De Martino si sarebbe coronato di lì a poco. Molte cose sono cambiate nella vita della trentanovenne, il matrimonio con l'ex ballerino di Amici si è concluso (più volte) e ora la conduttrice di origini argentine si dedica ai figli Santiago e Luna Mari, avuto dalla relazione Antonino Spinalbese, ma la certezza rimangono le amiche di sempre. Antonia Achille e Patrizia Griffini non hanno mai abbandonato Belen Rodriguez, e lo scatto a distanza di un decennio lo dimostra. "Qualche ruga in più, qualche capello bianco in più, qualche dramma in più. Ma tanta esperienza, tanta pazienza, tanta voglia di vivere! Sempre insieme ragazze mie, fino alla fine dei nostri giorni! Vi amo così tanto!", ha scritto.

Belen Rordriguez con Antonia Achille e Patrizia Griffini

Chi è Antonia Achille

Antonia Achille è diventata l'assistente personale di Belen Rodriguez nel 2013, ma il loro rapporto inizia molto prima. Le due si sono conosciute grazie a Fabrizio Corona, ex fidanzato della show girl e datore di lavoro dell'amica. La loro amicizia si è consolidata negli anni e Achille è apparsa spesso negli scatti pubblicati sul profilo Instagram di Belen Rodriguez, accompagnandola a eventi e viaggi. L'argentina è stata anche la madrina del figlio dell'amica.

Belen Rodriguez con Antonia Achille e Patrizia Griffini

Chi è Patrizia Griffini

La Pettineuse, come si faceva chiamare al Grande Fratello nel 2005 è stata la testimone di nozze di Belen Rodriguez. Un legame che dura da quasi vent'anni e sembra che sia stata proprio lei a presentare a Belen Rodirguez Antonio Spinalbese. Le due sono apparse spesso sui social assieme e sarebbero proprio inseparabili.