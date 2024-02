Belen Rodriguez in Scozia da sola: “Saltato il viaggio a Dubai con Elio Lorenzoni, si sono lasciati” Belen Rodriguez si trova da sola in Scozia, come documentato su Instagram: è partita in solitaria per “ritrovare se stessa” ha raccontato il direttore di Novella2000 a La vita in diretta. “Pare che sia finita con Elio Lorenzoni, mi auguro che sia solo una pausa di riflessione” ha aggiunto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Belen Rodriguez si sta godendo alcuni giorni di relax in Scozia in solitaria. La showgirl argentina è al centro della cronaca rosa per la sua storia, forse finita, con Elio Lorenzoni. L'imprenditore bresciano, infatti, non l'ha seguita in viaggio come capitato negli ultimi mesi. A La Vita in Diretta il direttore di Novella2000 due giorni fa ha raccontato che tra i due sarebbe finita: sarebbero dovuti andare insieme a Dubai prima di allontanarsi.

Le indiscrezioni sulla rottura tra Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni

Elio Lorenzoni e Belen Rodriguez starebbero vivendo certamente una fase del loro rapporto molto diversa rispetto a quella che aveva spinto la showgirl a parlare di nozze imminenti. Roberto Alessi, direttore di Novella2000, a La Vita in Diretta lo scorso venerdì ha raccontato di aver saputo da una coppia bresciana che tra la showgirl e l'imprenditore ci sarebbe un po' di maretta. "Sono stato fermato da una coppia di Brescia, viene fuori la notizia che Belen e Elio si erano lasciati. Pare che sia finita, mi auguro che sia solo una pausa di riflessione. Lei è andata in Scozia a ritrovare se stessa e ha preso un cottage. Doveva andare a Dubai con lui", le parole.

Belen Rodriguez: "Mi piace viaggiare, non scappare"

È evidente che Belen Rodriguez si stia concentrando sul suo benessere: è reduce da un periodo drammatico, segnato da mesi di depressione e da un ricovero in una clinica specializzata. La ricerca di un equilibrio sarebbe indispensabile ora per garantirle quella felicità che insegue da sempre. Nelle ultime ore ha infatti scritto un lungo testo nel quale confessa ai suoi followers cosa le piace e cosa no. "Mi piace viaggiare, non scappare. Mi piace ascoltare i silenzi e chi rispetta le pause, mi piace la gente seria e non mi piacciono i burloni" , alcune delle parole scritte tra le note del cellulare e rese pubbliche. "Mi piacciono un sacco di cose, ma soprattutto mi piace aver imparato a dire no", conclude.