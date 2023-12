Belén Rodriguez ricorda l’infanzia in Argentina: torna a indossare le scarpe da ballo (ma griffate) Belén Rodriguez è tornata in Argentina per Capodanno e ha rispolverato alcuni dolci ricordi dell’infanzia, primo tra tutti i tutù da danza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è in Argentina con la famiglia al completo: era da tempo che non tornava nella sua terra natale e ha pensato bene di approfittare delle festività per organizzare una vacanza con i figli nell'enorme villa che ha acquistato in provincia di Buenos Aires. Per Luna Marì si tratta della prima volta oltreoceano (e non sono mancati gli screzi causati proprio dal viaggio tra la mamma e il papà della bimba Antonino Spinalbese), mentre Santiago era già stato in America latina da piccolissimo. Ora i tre si godono la compagnia dei nonni e degli zii e l'atmosfera "caliente" del luogo, certi del fatto che la reunion sarà memorabile. Quale migliore occasione di questa per rispolverare i ricordi dell'infanzia?

I ricordi dell'infanzia di Belén

Com'è stata l'infanzia di Belén? A giudicare dall'amore che prova per la sua terra natale, ha dei ricordi indelebili dei primi anni della sua vita. È proprio nella casa di famiglia che ha ritrovato alcuni accessori di quando era bambina e, colpita da un momento di estrema nostalgia, ha voluto mostrarli ai followers.

La scarpetta di quando era bambina

Al motto di "Continua a danzare María Belén" con tanto di hashtag #laragazzinaeterna, la conduttrice ha fatto un primo piano sul mini tutù da ballerina che indossava da piccola durante le lezioni di ballo, un modello con body dorato e gonnellina di tulle color panna. Ha poi continuato la carrellata di ricordi con la foto di una scarpetta Adidas per bambini ormai logora e grigia e con un primo piano su una micro t-shirt personalizzata col suo nome e una stampa cartoon.

La t-shirt dell'infanzia di Belén

Belén con le ballerine griffate in Argentina

Sarà perché ha provato non poca nostalgia di fronte i vecchi ricordi dell'infanzia legati alla danza o perché semplicemente intendeva aggiungere un ulteriore tocco glamour ai suoi look, ma la cosa certa è che proprio oggi Belén Rodriguez ha sfoggiato le ballerine più amate degli ultimi tempi, quelle firmate Miu Miu.

Belén con le ballerine Miu Miu

Si tratta di un modello che riproduce fedelmente le scarpette che si usano per ballare sulle punte: presentate in passerella durante la sfilata Autunno/Inverno 2022-23, sono ormai considerate iconiche e, complici il design in raso e il fiocchetto sul davanti, sono anche un simbolo di grande femminilità. Qual è il loro prezzo? Sul sito ufficiale della Maison vengono vendute a 750 euro e Belén sembra non poterne fare a meno.